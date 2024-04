La ce trebuie să fim atenți când cumpărăm o locuință. Cele mai importante cinci aspecte

Prețurile locuințelor din România au crescut simțitor în ultima vreme. Cu toate acestea, cererea este mare pe piața imobiliară din România.

Sursa foto: Getty Images / FluxFactory

Majoritatea celor care își doresc să cumpere un apartament în România sunt tineri. Din nefericire, nu mulți știu ce să caute la o locuință. Mai grav decât atât, hotărârea este, de multe ori, luată pe baza prețului locuinței. Adică aleg ceea ce își permit.

Ionuț Negoiță, unul dintre cei mai de succes dezvoltatori din România, susține că un viitor proprietar trebuie să țină cont de mult mai mult decât atât.

În același timp, potrivit antreprenorului, acesta este un moment bun pentru a achiziționa o locuință, deoarece, ”în maximum 10 ani prețurile se vor dubla”.

”De ce cresc prețurile și de ce vom ajunge din urmă celelalte țări? Pentru că, la un moment dat, când pleci de foarte jos, creezi niște facilități ca să impulsionezi anumite domenii, și la un moment dat renunți la ele și implicit crește costul, crește costul final și vom ajunge din urmă celelalte țări, adică prețurile locuințelor, estimez că în mai puțin de 10 ani, vor fi duble față de acum.

Partea bună este că și veniturile cresc. Așa se reglează piața, pentru că ai un produs dar trebuie să îl adaptezi și la posibilitatea cumpărătorului. Totul este pe trend ascendent.

Cine spune că vor scădea prețurile? Au mai spus mulți și nu s-a devenit sub nicio formă. A fost pandemie, prețurile au crescut, a venit războiul și prețurile au continuat să crească.

Practic, prețurile vor continua să crească pentru că nu au cum să dea înapoi. Ce a fost în 2008 a fost ceva artificial creat, acea criză nu a fost întâmplătoare. Toate s-au expandat, au fost umflate artificial, și la un moment dat au explodat și au revenit pe baze reale, și acum putem vorbi despre o economie mult mai sănătoasă și mai matură decât atunci. S-au reglat foarte mult lucrurile, nu au cum să mai scadă”, susține Ionuț Negoiță.

La ce trebuie să fim atenți când cumpărăm un apartament

1. Distanța față de metrou

”Prima condiție de care trebuie ținut cont la achiziționarea unui apartament este faptul că proiectul trebuie să fie la mai puțin de 1 km față de metrou. Proximitatea metroului este obligatorie. Noi nu mai cumpărăm demult terenuri care să nu se încadreze în povestea asta.

2. Infrastructură rutieră

Doi, trebuie să fie infrastructură. Atât rutieră, cât și de altă natură. Dacă nu, trebuie creată. Pentru că înainte se construia în câmp, dacă aveai un teren în câmp nu conta, puneai niște piatră, nu te întreba nimeni, ceea ce nu este ok. Trebuie să creezi anumite condiții. Și piața s-a schimbat mult, clientul este mult mai atent, dar și oferta este mult mai amplă, iar clientul are mult mai multe opțiuni, are de unde alege.

3. Școli și grădinițe

Este nevoie de infrastructură și rutieră dar și educațională. Marea majoritate sunt persoane și familii tinere. Care vor să își întemeieze o familie, și dintr-o dată explodează natalitatea iar străzile devin pline de copii. Și atunci trebuie să avem unde să ducem copiii la grădiniță. Dacă fac o oră până la unitatea de învățământ este deja o problemă.

4. Magazine

Comercial, este nevoie de cât mai multe magazine, să acopere cât mai multe domenii, de la mâncare până la îmbrăcăminte și așa mai departe. Cam toată lumea își dorește să aibă în proximitate cât mai multe locuri. Timpul înseamnă bani, este foarte prețios, este limitat, avem foarte multe de făcut și este foarte important să nu îl pierdem fără rost. Cum se întâmplă și acum, să stai ore întregi în mașină, cei care locuiesc în est, în sud, și lucrează în nord. Și stau o oră și jumătate dimineața, o oră și jumătate seara, trei ore de stat în mașină este o anomalie. Lucrurile acestea ușor se vor regla din punctul meu de vedere.

4. Experiența dezvoltatorului

Oamenii trebuie să achiziționeze de la dezvoltatorii cu experiență, cu un istoric. Noi, de exemplu, pe la jumătatea anului trecut, am depășit un număr destul de generos, de 10000 de locuințe. Adică de 19 ani dezvoltăm locuințe, am făcut și greșeli, am făcut și lucruri bune, la vremea respectivă așa se făcea, așa se știa. Aș da chiar un exemplu, noi suntem foarte stricți la posibilitatea cumpărătorilor de a-și închide balcoanele. Sunt proiecte unde nu am avut clauză, acum multă vreme, și fiecare și-a închis balconul cum a crezut el. Și atunci un proiect care la început arătă bine, la un moment dat se transformă în ceva care pare dintr-o altă perioadă, din trecut. Este doar un exemplu, dar exemplele pot continua.

5. Research pe forumuri

Se poate intra pe forumuri, pentru că desigur, sunt multe forumuri de tot felul unde proprietarii își spun problemele.

Trebuie să se informeze cât mai bine și să meargă pe varianta celor care au mai făcut, pentru că cineva care este nou în branșă poate fi de bună credință, dar nu are experiența necesară. Prin comparație cu ce era înainte, puteai face un bloc în câmp, sau două, și cam atât. Acum, din ce în ce mai mult cumpărătorul se orientează către ansamblul rezidențial, unde ai și un magazin, ai și o farmacie, o cafenea, un parc sau poate două și cât mai multe facilități în interiorul cartierului, dar și în proximitate”, a mai spus Ionuț Negoiță în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.