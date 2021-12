13 morți suspecte în Secția ATI a Spitalului Județean Sibiu

În cel mai scurt timp, cele 13 dosare penale vor pleca de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, pentru că nu mai vorbim de omor calificat, ci despre ucidere din culpă. Este drept, în momentul de față, urmărirea penală este începută in rem în urma plângerilor a 13 familii ale pacienților decedați în Spitalul de urgență Sibiu.

Vorbim despre o neglijență a cadrelor medicale, spun anchetatorii. Până acum au fost audiate multe persoane, însă cel mai important este faptul că la momentul decesului niciuna dintre cele 13 persoane nu a fost autopsiată, adică nu știm cauza morții, potrivit unor rapoarte de experitiză medico-legală.

Așadar, nu este exclus ca în perioada următoare să asistăm la exhumări pentru a se face aceste expertize medico-legale. Pacienții decedați aveau vârste cuprinse între 40 și 80 de ani", a explicat, vineri, la News Hour with CNN, Carmina Pricopie, senior editor Antena 3.

În martie anul acesta, un lucrător medical de la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Sibiu a acuzat faptul că pacienții cu COVID ar fi legați de paturi, cu răni la mâini din cauza feșelor și sedați cu Midazolam, Propofol și Fentanyl, anestezice și sedative extrem de puternice pentru a nu se mai agita. ”Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara. Se face terapie. Se face oxigeno-terapie. (…) Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”, a relatat sub anonimat cadrul medical pentru Turnul Sfatului.

"Din materialul probator administrat în cauză nu a rezultat că pacienţii internaţi pe secţia ATI COVID a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu au decedat ca urmare a unor acţiuni săvârşite cu intenţie directă sau indirectă de personalul medical al acestei instituţii.

Întrucât, din materialul probator administrat până în prezent, nu a fost exclusă posibilitatea ca aceste decese să fi survenit ca urmare a unor neglijenţe medicale, prin ordonanţa din data de 02.12.2021 procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei sesizate din infracţiunea de omor calificat, prev. şi ped. de art. 189 al. 1 lit. f din C.p. în infracţiunile de ucidere din culpă, prev. şi ped. de art. 192 al. 2 din C.p..

De asemenea, prin aceiaşi ordonanţă, s-a dispus disjungerea şi formarea unui număr de 13 dosare, câte unul pentru fiecare pacient decedat pentru care în cauză s-a formulat plângere penală. În dosarele noi formate se vor efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, conform competenţei”, se arată în comunicatul procurorilor.

