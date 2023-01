Afacerile mici, la un pas de dispariţie. Predicţii sumbre de la specialişti

Afacerile mici din România au de suferi din ce în ce mai mult din cauza inflației și a războiului de la graniță. Cele mai multe dintre ele nu fac față provocărilor și se închid. Ce spun specialiştii în domeniu.

"Am oprit cuptoarele, am stins lumina și am tras obloanele. E liniște în prăvălie acum", este mesajul postat de un antreprenor pe o rețea de socializare.

La doar 6 ani de activitate, proprietarii au anunțat că au fost nevoiți să-și întrerupă activitatea, printre motivele principale fiind pandemia, dar și războiul de la graniță.

Pe lângă micile afaceri de familie, și domeniul Horeca este unul dintre cele mai afectate.

Specialiștii spun că anul 2022 a fost unul dintre cei mai grei pentru firmele din România, iar pandemia și războiul din Ucraina și-au pus amprenta.

"Un an zic eu, poate la fel de greu ca ultimii 3-4 ani în care IMM-urile au supraviețuit, dar fără proiecte cu finanțare rambursabilă, fără fonduri și fără un foarte mare sprijin", spune Sterică Fudulea, secretar general Consiliul IMM.

Conform economiștilor, viitorul afacerilor mici nu este unul promițător, acestea riscând să fie înghițite de marile business-uri.

"Micile afaceri de familie este un business pe cale de dispariție, pentru că, din păcate, marile rețele au reușit să acapareze, prin mall-uri și rețele stradale, mare parte dintre clienți", spune Adrian Negrescu, analist financiar.

În România, numărul insolventelor a crescut cu 10.7% pentru primele 9 luni ale anului 2022 față de perioada similară a anului trecut în linie cu așteptările la nivel global pentru anul curent