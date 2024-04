Angrourile, un colac de salvare pentru români. Prețurile mai avantajoase și ofertele îi atrag pe cumpărători

Pe fondul scumpirilor record, tot mai mulţi români caută reduceri şi se îndreaptă spre angrouri. Aici, preţurile tind să fie mai mici datorită faptului că marja comercială este mai redusă decât la supermarketuri, de exemplu.

Modelul de business, asemănător comerţului anilor '90, se bazează mai mult pe volumul vânzărilor decât pe adaos. De aici apare şi metoda ”cumperi mai mult, plateşti mai puţin”.

Gândite iniţial ca magazine pentru operatorii HORECA sau pentru revânzători, angrourile sunt acum o opţiune tot mai populară pentru toţi românii. Le trec pragul cei care sunt atenţi la reduceri şi promoţii.

”Punem în coșul nostru produsele cu cele mai mari scumpiri din ultimul an. Detergenți, cafea, produse din carne. Ne costă 498 de lei acest coș și am economisit 29 de lei, pentru că, în acest magazin, cu cât cumperi mai multe produse din aceeași categorie, prețul scade. De exemplu, pentru fiecare pachet de cafea am economisit 2 lei, pentru că am luat 3 pachete”, a explicat Ioana Ciobanu, reporter Antena 3 CNN.

Pe lângă metoda ”cumperi mai mult, plătești mai puțin”, angrourile folosesc şi alte trucuri.

”În acest coș de cumpărături am pus produse la oferta de azi. Ulei la puțin peste 5 lei, un bax de făină, o punga costă 3 lei, dar și apă la un preț avantajos”, a mai explicat Cristi Georgescu, reporter Antena 3 CNN.

”În ultima perioadă, am observat o creștere a numărului de clienți, persoane fizice, ținând seamă de faptul că practicăm prețuri promoționale la o categorie largă de produse. De exemplu, azi avem prosop de bucătărie la 4 lei sau hrană de animale la 26 lei”, spune Mădălina Căruțașu, reprezentant angro.

Popularitatea recentă a acestor magazine a generat un ritm de creştere al vânzărilor între 22-62% în ultimii 2 ani.

”Sunt mulți clienți care preferă să își facă rezerve de produse, de teama scumpirilor, iar ofertele de acest tip le oferă un preț mai bun”, spune Adrian Negrescu, analist economic.



O parte a acestor businessuri lucrează cu o marjă de 5-7%. Spre comparaţie, în retail, într-un supermarket sau magazin de proximitate, marja medie sare de 20%.