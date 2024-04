Suma de bani pe care o pot pierde angajaţii români bolnavi | Avertismentul specialiştilor, în scandalul impozitării concediilor medicale

Guvernul încearcă să ne convingă că banii pe care îi plătim lunar drept contribuție la sănătate și care ar trebui să ne ajute și pe noi când avem o problemă, sunt de fapt un câștig ce trebuie impozitat, dar nu pentru toată lumea. Avertismentul specialiştilor.

Astfel, Executivul nu îi consideră suficient de bolnavi încât să aibă nevoie de bani ca să trăiască atunci când sunt în concediu medical. Asociațiile pacienților vorbesc despre o discriminare, însă nimeni nu pare să ia în calcul punctul lor de vedere. Este foame de bani la buget, așa că orice argument este exclus.

"Dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume", este argumentul folosit de Guvern pentru a motiva introducerea impozitului pe concediu medical.

Controlul asupra medicilor care prescriu în neștire astfel de concedii fără ca pacienții să fie neapărat bolnavi, este mult prea complicat pentru stat. Așa că a ales varianta mai ușoară, cetățenii să plătească dacă se îmbolnăvesc și nu pot merge la muncă, pentru că banii de concediu medical sunt considerați ar fi un venit.

Argumentele Guvernului, demontate. Câţi bani pierd angajaţii bolnavi

"Nu este venitul social, este o indemnizație socială de concediu de boală. Deci nu poate fi vorba de venit, că nu este un venit în urma unei prestații de muncă. Este o indemnizație socială cu caracter compensator pentru perioada de interdicție a muncii", spune Vasile Barbu, preşedinte Asociaţia pentru Protecţia Pacienților.

Marcel Ciolacu: "Nu dau bani pentru tuse şi junghi"

"Dacă doriți ca să iau, să dau venituri mai mari celui care, cu voie sau fără voia sa, a răcit și stă 5 zile acasă. Nu am să o fac", spune premierul Marcel Ciolacu.

Doar că nu este vorba despre venituri mai mari. Concediul medical este plătit 75% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele șase luni din cele 12 sau cu 100%, dacă este vorba de urgențe medico-chirurgicale, neoplazie, tuberculoză, SIDA sau boala infectocontagioasă din grupa A.

Așadar, este vorba despre acoperirea parțială, în cele mai multe cazuri, a salariului pe care un angajat nu îl poate încasa pentru că nu poate fi prezent la muncă.

Marcel Ciolacu: "Aspirina este pe lista de compensate!"

"Știu că aspirina este pe lista de compensate. Adică să dau și medicamente compensate pentru tuse și junghi, să plătesc absolut tot, să suport eu statul român la această dimensiune de 6 miliarde /an concedii medicale nu am s-o fac", a mai spus Marcel Ciolacu.

Nici aspirina, nici alte medicamente pentru răceală nu sunt compensate. Dar dincolo de medicamente, un angajat bolnav trebuie să plătească în luna în care nu se ducea la muncă aceleași facturi la utilități, aceleași rate, aceeași mâncare, uneori cu doar trei sferturi din salariu.

"Guvernul ar trebui să vină în întâmpinarea acestor oameni care, pe lângă faptul că sunt nevoiți, dar din cauza sistemului de sănătate, așa cum știm cu toții, e nevoit să ca pacientul să cheltuiască sume suplimentare atât pentru alimentație, pentru tratament, pentru condiții de recuperare, pentru a fi capabil, dacă vreți, să suporte efectele adverse ale unor tratamente destul de dure", a mai spus la Antena 3 CNN Vasile Barbu, preşedinte Asociaţia pentru Protecţia Pacienților.

Statul a ales însă tocmai soluția inversă acum, unui angajat bolnav îi mai ia 10% din bani.