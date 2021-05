"Nu există nu pot". Lecţie de viaţă de la Ciprian Lupu, primul pilot de raliu cu dizabilităţi din Europa de Est

A refuzat să-şi plângă de milă şi a ales să se reinventeze. Trăieşte acum viaţa din plin şi scrie, cu fiecare competiţie la care ia parte, un nou rând în istoria automobilismului românesc.

Viața lui Ciprian a luat o turnură neașteptată în 2002. Prima vacanță la mare a transformat extazul în agonie. Băiatul plin de viață de numai 18 ani avea să se întoarcă acasă, la Brașov, complet paralizat.

„Am alergat de pe mal în apă. Valul s-a retras, eu am plonjat sub apă și am lovit fundul mării cu capul, tot șocul preluându-l coloana vertebrală.

Am rămas efectiv sub apă, prietenul meu a venit m-a scos de acolo pentru că și a dat seama că este ceva în neregulă. De acolo, a fost o perioadă destul de tristă" spune Ciprian Lupu.

Doi ani a făcut terapie zi de zi

A avut nevoie de îngrijire în permanență asemeni unui bebeluș, dar nu a renunțat nicio clipă să viseze. A decis să facă tot posibilul să uite cel mai negru coșmar și să trăiască fără limite.

„A fost o anumită reticență prin prisma faptului că nimeni nu știa de ce sunt în stare. Eu știam că pot, dar până când am început să merg și să le dovedesc că pot avea încredere în mine", a mai spus Ciprian Lupu.

„Nu există nu pot”

A început pe margine în parcul de service. Au urmat apoi cursele pe scaunul din dreapta ca într-un final să își vadă visul cu ochii: licența de pilot și o mașină de cursă adaptată nevoilor sale.

„Frâna este prinsă de coloana volanului și funcționează mecanic pe împingere, pentru că am forță mult mai mare pe împingere, iar cercul de pe volan este accelerația.

Atunci când abordez virajele, am ambele mâini pe volan și cu podul palmei accelerez pentru ieșirea din viraj. De asemenea, pedalele sunt puse pentru a putea schimba vitezele", a explicat Ciprian Lupu.

Când e la volan Ciprian se simte viu ca niciodată. Nu sfidează moartea, nu forțează limitele.

„Când mă urc dimineața în mașină simt dacă totul va fi în regulă sau dacă sunt un pic nesigur încerc să îmi schimb starea ca să capăt încredere în mine" a mai spus Ciprian Lupu.

Una din 10 persoane cu dizabilități în România a duce o viață normală

Statisticile arată că doar una din 10 persoane cu dizabilități în România a duce o viață normală. 90% se tem de stigmă, de batjocură sau uneori chiar de eșecul statului de a crea condiții normale așa că, aleg izolarea.

"Am fost deschizător de drum la prima cursă și deschizător de drumuri sensul acesta pentru că, în ultima vreme tot mai multe persoane își doresc să facă lucrul acesta.

Eu a trebuit să iau de la zero și să mă lovesc de multe chestii pe care să le fac", a mai povestit Ciprian Lupu.

Visul lui Ciprian merge mai departe. Speră ca 2021 să fie anul în care va lua startul la prima competiție internațională, iar în viitorul apropiat speră să aibă competitori și alți piloți cu dizabilități.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal