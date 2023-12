Peste 400 de copii, internaţi la Plătăreşti, au îndurat până la moarte chinuri groaznice | Dezvăluirile jurnaliştilor străini

Copii cu mâinile ca beţele, care se luptau precum fiarele pentru un biberon cu lapte. Suflete nevinovate, neluate niciodată în braţe şi lăsate să zacă pe saltele ude şi murdare. Peste 400 de copii, internaţi la Căminul - Spital din Plătăreşti, au îndurat până la moarte chinuri groaznice.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Voluntarii şi jurnaliştii străini, care au ajuns în iadul de la Plătăreşti, fac mărturisiri şocante. Fostele angajate ale căminului îi contrazic şi spun că micuţii au murit pentru că li s-au terminat zilele. Vă avertizăm că urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Timp de 13 ani, Căminul - Spital Plătăreşti, plasat strategic într-un sat izolat, a fost iad pentru sute de copii bolnavi. După căderea regimului comunist, jurnaliştii şi voluntarii străini au descoperit atrocităţile de aici.

"M-am apropiat de primul pătuț și ceea ce părea a fi o grămadă de cârpe murdare ascundeau un copil mic, mâinile lui și picioarele erau legate de pătuț. Nimeni nu i-a ridicat pe acești copii. Nu au fost niciodată îmbrățișați sau ținuți în brațe", a povestit o asistentă din Marea Britanie.

În schimb, Natia Nae, fostă infirmieră la căminul din Plătăreşti, spune că sunt doar exagerări.

”Nu e adevărat, doamnă! Nu e adevărat! Am lucrat 22 de ani aici, dar aşa ceva, nu. Baie le făceam de două ori pe săptămână. La care era nevoie, făceam si in fiecare zi”, spune Natalia Nae.

Alţi doi voluntari străini fac însă dezvăluiri şocante.

"Au beţe în loc de braţe şi picioare, coastele ies in afară. Ei mor de foame și când li se înmânează o sticlă - pe care toți o apucă, agățându-se de ea pentru viață - o beau în trei minute. Dacă nu s-a terminat când îngrijitorul vine din nou, sticla este luată de la ei. Îngrijitorii sunt cruzi și nemiloşi. Ei ridică copiii de un braț și de un picior și îi lasă ore în șir în cearșafuri murdare".

"Am început, pe rând, să ridic fiecare bebeluș, să îi îmbrățișez. Curând s-a făcut liniște în cameră. O singură persoană a rămas plângând și aceea am fost eu. Am simțit dezgust, furie, milă deodată".

Foştii angajaţi de acolo nu simt acelaşi lucru. Spun cu convingere că pacienţii erau bine îngrijiţi şi hrăniţi, iar singura problemă era frigul.

”Erau perioade când rămâneam fără motorină la centrală şi atunci era jale mare. După ce mâncau, erau strânși de infirmieră într-un colţ şi puse două, trei pături pe ei. Ei acolo dedesubt pana la prânz se încălzeau”, declară Fănica Ivanov, fostă infirmieră.

Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului a strâns documente din care reiese că peste 400 de copii ar fi murit din cauza frigului, a lipsei medicamentelor şi alimentelor.

”Nu știu de unde or fi scos 400 de morţi. Or fi murit care nu au mai avut zile. Că li se terminau zilele”, spun infirmierele.

De ce s-au terminat aşa de repede zilele a sute de copii nevinovaţi vor trebui să afle procurorii Parchetului General, cărora li se cere să facă anchetă în acest caz.