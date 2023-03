Cum cumpărăm vechime în muncă | Paşii pe care trebuie să îi urmăm

Anul acesta românii cumpără vechimea în muncă mai scump decât anul trecut, însă cererea rămâne ridicată. Care sunt condițiile și pașii pe care trebuie să îi parcurgem.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Cei care nu au adunat numărul minim de ani pentru a beneficia de o pensie de stat mai pot cumpăra vechime în muncă și în acest an, până la 31 august.

Primul pas pe care să îl facem este să venim la unul dintre ghișeele Casei de Pensii. Aici vom verifica pentru început care sunt perioadele pentru care nu s-au plătit contribuții.

Stabilim apoi care sunt perioadele pentru care vrem să cumpărăm vechimea în muncă. Tot ce ne rămâne de făcut este să completăm declarația, dar și contractul și să le dăm la ghișeu.

Dan mai are nevoie de câțiva ani pentru a beneficia de pensia de stat. A venit la Casa de Pensii pentru a semna contractul.

"Minimul este de 15 ani. Eu întâmplător aveam numai 12 ani acoperiți, deci am de recuperat o perioada de circa 3 ani de zile. Prima dată am fost ajutat să obțin o evaluare grosieră a perioadei lipsă și când am venit aici pur și simplu mi-au dat formularele să le completez", a spus Dan.

Contribuția minimă este de 750 lei pe lună, adică 9.000 lei pe an. Costul vechimii în muncă este mai mare cu circa 100 lei față de anul trecut şi se calculează în funcție de salariul minim pe economie. Plata se face dintr-o dată sau eșalonat, pentru maxim 6 ani consecutivi sau pe bucăți.

"Putem să ne cumpărăm vechime de când am împlinit 18 ani și până la vârsta standard de pensionare. Perioada pentru care dorim să o cumpărăm nu trebuie să fi avut șomaj, pensie de invaliditate, creștere, îngrijire copil, contract de muncă nici în țară, nici în alt stat al Uniunii Europene și nici un alt stat cu care România are acord", spune Popescu Ionela Cristina, inspector Serviciul Contribuții.

Deși mulți români ar vrea să cumpere vechime, nu o fac pentru că li se pare mult prea costisitor.

"Este destul de greu pentru că foarte multe persoane care au muncit foarte mulți ani au fost păcălite prin faptul că li s-au spus că le-au făcut contracte de muncă, că li s-au plătit asigurările și toate astea și s-au trezit la o anumită vârstă când și-au luat desfășurătorul pentru cotizație să nu mai există acei bani. Să își cumpere vechime, dar din ce? Că nu poate să-și permită, asta este ideea", spune o femeie.

De la sfârșitul anului 2020 până în prezent, la Casa de Pensia a Municipiului București au fost semnate 3.216 contracte pentru cumpărare de vechime în muncă. Deocamdată nu se știe dacă va mai exista această posibilitate de completare a anilor de muncă după data de 31 august.