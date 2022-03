Dronă misterioasă, prăbușită într-o comună din Bistriţa-Năsăud. Un localnic a dus-o acasă: "Am văzut că are inscripţii care par a fi ruseşti"

Aparatul a fost găsit pe un câmp din comuna Dumitra de către un tânăr agricultor.

"Am întors tractorul în capătul locului şi am observat avionul acela. Seara l-am adus acasă şi după, am văzut că are inscripţii care par a fi ruseşti. Aripile undeva la 3 metri şi de la motor la capăt, undeva la 5-10 kg. Şi da, funcţiona pe benzină", a spus tânărul.

Drona a căzut în satul Tărpiu din comuna Dumitra

Îngrijorat de descoperire, tânărul a anunţat Poliţia.

"Anchetatorii spun că drona nu are inscripţii şi nu poate fi un aparat folosit de amatori pentru fotografii. Sunt verificate toate aparatele radar din zonă pentru a se stabili pe unde a trecut. Unele informaţii arată că ar fi doar un avion aeromodel, iar altele suţin ideea că ar fi drona rusească Orland 10", a relatat Cosmin Criste, corespondent Antena 3.

Vestea apariţiei dronei suspecte i-a alertat pe localnici

Primarul din localitatea Dumitra susţine ca aparatul de zbor ar fi de fapt o jucărie, însă acesta este acum verificat de pirotehnişti.

Ce s-ar fi stabilit până acum e că nu se poate deplasa pe o distanţă mare şi poate zbura maximum 30 de minute.

Cazul este anchetat de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti

Aparatul de zbor nu are un revervor pentru a se putea deplasa pe o distanţă mare.

Sunt verificate toate aparatele radar din zonă pentru a se stabili prin ce zonă a trecut.