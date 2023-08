Reacţia femeii gravide din Gorj operată de hernie: "Nu știam că sunt însărcinată. Am rămas șocată"

Medicii de la spitalul din Târgu Jiu ameninţă că renunţă la gărzi pentru că nu le ia nimeni apărarea şi sunt anchetaţi. Femeia care a fost operată de hernie, deşi era de fapt însărcinată, spune că a fost şocată după intervenţia chirurgicală.

Conducerea spitalului face verificări după ce o femeie care de fapt era însărcinată în luna a noua a fost diagnosticată cu hernie, fiind supusă unei intervenţii chirurgicale în cursul zilei de marți. Femeia nu ştia că este însărcinată şi s-a prezentat la spital acuzând dureri abdominale.

Femeia care a fost operată de hernie, deşi era de fapt însărcinată, spune că a fost şocată după intervenţia chirurgicală.

Atunci un medic a venit şi i-a spus că are o fetiţă. Confuză, femeia nu a ştiut la ce se referă cadrul medical, iniţial.

Citeşte şi: Femeia gravidă din Gorj, operată de hernie, a declarat pe propria răspundere că nu este însărcinată

"După ce m-am trezit (din anestezie-n.r.), mi-a spus că am o fetiţă. Eu am zis „nu, am două fetiţe”... Nu înţelegeam... A zis că am născut o fetiţă.

Am rămas şocată, impresionată. Cum să am o fetiţă, că eu tot ziceam că eu am două... nu realizam.

Eu am două fetiţe gemene acasă”, le-a spus femeia reprezentanţilor spitalului.

Potrivit acesteia, atât soţul, cât şi gemenele s-au bucurat de noul membru al familiei.

Acum, deşi personalul de la spital este anchetat pentru că a pus un diagnostic greşit, spune că le mulţumeşte tuturor că au ajutat-o să nască.