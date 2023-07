"Oricând mă poate ucide" | Apelul disperat al unei femei terorizată și amenințată cu moartea de fostul soț. Autoriţăţile au ignorat-o

Tragedia de la coaforul Perla este la un pas să se repete. O femeie terorizată și amenințată cu moartea de fostul soț strigă disperată după ajutor. Deși a făcut zeci de plângeri la poliție și a obținut ordin de protecție, bărbatul continuă să o urmărească. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Individul fost surprins chiar și astăzi de echipa noastră de filmare, în timp ce femeia vorbea cu reporterii Antena 3 CNN. Ea acuză că oamenii legii o iau în derâdere și chiar ar fi îndemnat-o să se împace cu cel care a bătut-o crunt și a înjunghiat-o chiar sub privirile fiicei lor.

Un dicționar trândit în cap pentru că a îndrăznit să ceară o cutie cu lapte. Așa a început coșmarul Irinei, la scurt timp după ce a adus pe lume o fetiță, nedorită de soț. A urmat jigniri și bătăi crunte.

"M-a lovit atât de tare încât mi-au zburat mare parte din dinți. M-a luat pe măsuță. Aveam o măsuță de cafea, îmi aduc aminte, a rupt-o cu mine. Am încercat să-mi salvez viața escaladând de la etajul șapte către un balcon al vecinei. A ieșit vecina mea la balcon și s-a speriat de mine. Efectiv, io eram fix în geam", spune femeia.

Imediat după incident, a depus plângere la poliție, însă ca de fiecare dată a retras-o de teamă că soțul și socrii ei o vor lăsa fără copil.

"Îmi e frică! Oricând mă poate ucide!

"Dacă tu faci plângere și fiul meu ajunge la pușcărie, ție îți luăm copilul. Amenința că oricând mă pot ucide. Tot timpul mă amenința cu un cuțit, că dacă tu nu te împaci cu mine o să ajungi într-un sac de rafie. Beam foarte multe energizante în ideea de a nu dormi, pentru că mi-e era frică că oricând mă poate ucide", a mai spus femeia

După zeci de nopți nedormite și zile de teroare, Irina și-a făcut curaj și a cerut ordin de protecție, însă oamenii legii au cerut probe.

"Am reușit să-mi cumpăr printr-o cunoștință un microfon minuscul, o cameră aferentă micuță, în care am implantat-o într-un ursuleț și am reușit să dovedesc agresiunile sale, plus violențele. Prima dată am obținut un ordin provizoriu de la Secția 4, pentru că atunci mă amenința în fața poliției, atunci că mă ucide și mă amenințat cu moartea. După nici două zile, a încălcat acel ordin de protecție și l-am găsit în casă", a mai spus femeia.

Fost soţ a continuat să urmărească pe stradă și chiar la serviciu. Ştiind că poate deveni violent, colegele femeii s-au baricadat cu clientele în salon. A venit la ușa locului la în care lucrez și efectiv se uita pe geam. Era clar că mă caută pe mine", a mai spus femeia.

Poliţia a îndemnat-o să se împace cu soţul ei, pentru că ele este proprietarul casei

Chiar și în timpul interviului realizat de Antena 3 CNN, Irina a fost urmărită de fostul soț.

Patru ordine de protecție de căderea din drepturile părintești și dosare penale pentru hărțuire și amenințare. Nimic din toate acestea nu îl determină pe bărbat să renunțe, iar pe oamenii legii să ia măsuri suplimentare. Din contră

"Iar ați venit, doamnă, la secție? Dar ce s-a mai întâmplat? Eram oarecum forțată de către 10 polițiști să îmi primesc agresorul în casă, că este proprietatea lui, este casa lui.. tot repetau acest lucru", a mai spus femeia.

Antena 3 CNN a solicitat un punct de vedere Poliției Capitalei, însă deocamdată nu am primit un răspuns.