Filmul evenimentelor care arată că cineva minte în cazul elevului abuzat în toaletă la școala gimnazială Nicolae Titulescu din București

După ce Antena 3 CNN a prezentat în exclusivitate mărturia mamei care a reclamat că fiul ei a fost abuzat de două ori în toaleta Școlii gimnaziale Nicolae Titulescu, zeci de părinți s-au adunat de dimineață în fața școlii, pentru a cere explicații.

Conducerea unității de învățământ s-a baricadat în clădire, a încuiat ușile și a chemat jandarmii.

O echipă de la Inspectoratul Școlar a venit în control la "Nicolae Titulescu".

Tot acolo a ajuns, luni, și secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion.

După această succesiune de evenimente, au crescut suspiciunile că responsabilii unității de învățământ au încercat să mușamalizeze cazul elevului violat în toaleta școlii.

Prima dată s-a întâmplat în 2022, când victima avea 8 ani, iar agresorul, 11 ani.

Mama copilului violat în toaleta școlii Nicolae Titulescu: "Mi s-a spus să aștept începutul de an școlar"

A doua oară a fost un alt agresor, dar aceeași victimă, iar violul ar fi fost comis tot în toaletă.

Primul caz de viol a fost clasat pentru că făptașul nu putea răspunde penal, din cauza vârstei, în fața legii.

Jurnaliștii Antena 3 CNN au stat de vorbă cu mama copilului violat. Ea a povestit demersurile făcute pe lângă conducerea școlii Nicolae Titulescu, pentru ca împotriva vinovatului să se ia măsuri.

"Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare. S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor. Cel care l-a violat avea 11 ani. Trecea din clasa a IV-a în clasa a V-a", a povestit mama copilului abuzat.

Ea a înregistrat audio întâlnirea cu reprezentanții școlii, după prima agresiune.

Femeia voia un număr de înregistrare, după ce sesizase școala în scris, în luna iunie 2022. I s-a spus, însă, să aștepte începutul de an școlar. Răspunsul primit de femeie este bizar, mai ales că că toată lumea îl știa pe cel indicat drept agresor. Este vorba despre un elev de 11 ani cu multe probleme şi reclamații pentru abuzuri fizice, atât din partea altor părinți, cât şi din partea unor profesori.

"Nu poți să faci nimic cu o astfel de cerere. Deci, așteaptă începutul de an. Vedem dacă copilul (violator, n.r.) s-a înscris aici în continuare, dacă a rămas la clasa V-a. Avem ocazia să-l somăm. Și cu actele tale doveditoare, îi mai chemăm o dată la poliție, cu tot ce ai tu, și pe mă-sa și pe ta-su", i s-a spus mamei.

După incidentul din toaletă, conducerea școlii Nicolae Titulescu le-a cerut părinților să semneze contracte de confidențialitate

Și mai bizar este că, după incident, conducerea școlii Nicolae Titulescu i-a somat pe părinții elevilor să semneze contracte de confidențialitate, prin care aceștia se angajau să nu discute cu presa.

Existența contractului este confirmată de oamenii care s-au adunat, revoltați, luni, în fața unității de învățământ, pentru a cere demisia conducerii.

Documentul a fost semnat de toți părinții înainte de începerea anului școlar, în august 2022, la două luni de la de prima agresiune.

Luni, părinții adunați în fața școlii au stat în înaintea unor uși încuiate şi păzite de jandarmi. Câteva mame din comitetul de părinți au fost primite de conducere.

"Au încercat să insinueze că informațiile nu sunt adevărate şi că ar trebui să ascultăm şi partea lor. Iar eu le-am spus că partea lor se discută cu toți părinții. Nu cu mine individual, dar dânsa dorește să ne organizăm. Dânsa (directoarea, n.r.) dorește sa existe o persoană sau două care dânsa poate controla discutia", a spus o femeie participantă la întâlnire.

Tot luni, la școală au venit inspectorii de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care au declanșat un control.

Tot aici a venit și secretar de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion.

Inspectorul ISMB și secretarul de stat de la Ministerul Educației spun că instituțiile lor nu au fost informate despre incidentele de la școala Nicolae Titulescu

Atât secretarul de stat cât și inspectorul de la ISMB au spus că nu au fost informați de conducerea școlii Nicolae Titulescu în legătură cu cele două violuri.

"Ne-am autosesizat în urma reportajului vineri şi în această dimineață am format o echipă de control care va analiza", a spus inspectorul Vlad Drinceanu.

"Ministerul Educației nu a fost sesizat nici în 2022, nici acum. Ca să ne înțelegem!", a spus, la rândul său, secretarul de stat Sorin Ion.

Vineri, Doina Coman, directoare adjunctă a școlii Nicolae Titulescu, a insistat într-un dialog cu jurnalista Antena 3 CNN Carmina Pricopie că autoritățile de resort au fost, de fapt, înștiințate despre viol.

Transcrierea fragmentului de dialog din data de 1 martie, în continuare:

Carmina Pricopie: "Aţi informat atunci inspectoratul şcolar? Doina Coman: "Da, se ştie! Se cunoaşte!" CP: "Aţi informat inspectoratul?" DC: "Se cunoaşte! Da!" CP: "Se cunoaşte sau l-aţi informat?" DC: S-a informat de către doamna directoare la momentul acela. CP: "Atunci în 2022, da?" DC: "Da!" CP: "Dacă puteţi să-mi puneţi o dovadă o dovadă a faptului că dumneavoastră aţi înştiinţat inspectoratul şi că a existat o anchetă la vremea respectivă?" DC: "Trebuie să existe. Este la doamna director în dosar."

Și, totuși, inspectorul școlar general Vlad Drinceanu a spus în fața jurnaliștilor că instituția sa s-a autosesizat după materialul difuzat de Antena 3 CNN.

Cineva minte în cazul incidentelor de la școala Nicolae Titulescu

Altfel spus, cineva minte.

Mai mult, secretarul de stat Sorin Ion a declarat că, din informațiile pe care le-a primit de la conducerea școlii Nicolae Titulescu, instituția de învățământ "nu are nicio sesizare scrisă lăsată" în legătură cu violul comis în iunie 2022 asupra elevului de 8 ani.

Asta, după ce discuția înregistrată între conducerea școlii și mama victimei a arătat cum i s-a spus femeii să nu facă "o astfel de cerere" și să aștepte începutul noului an școlar.

Până pe 1 martie, stratagema de impunere a tăcerii pare să fi funcționat la școala Nicolae Titulescu.

Ce-i drept, cu un preț: victima din primul caz de viol ar mai fi fost abuzată încă o dată, tot în toaletă.

Drept concluzie a evenimentelor zilei de luni, directoarea Iudita Popteanu a ieșit citind un comunicat de presă și a susținut, din nou, că nu a existat niciun viol în școala pe care o conduce.