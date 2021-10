Fiul unei victime care a murit în incendiul de la Constanța: "Au omorât-o cu zile!"

Sabrina Preda, realizator News Hour With CNN, a prezentat vineri, în exclusvitate la Antena 3, povestea tragică a unei femei care a murit incendiul care a îngrozit o țară întreagă.

Paraschiva Datcu avea 75 de ani și era străbunică

Femeia avea şi un strănepot de doar șase săptămâni.

Sora și fiul femeii au vorbit la Antena 3, despre cum a ajuns femeia să fie internată, în salonul unde și-a găsit sfârșitul.

"S-a îmbolnăvit de COVID, am sfătuit-o să vină să se interneze în spital, că și eu am avut COVID și m-am internat la Victor Babeș, am fost tratată frumos, regește, cu medicamente. Am sfătuit-o și pe ea să meargă la spital. A venit Salvarea, a internat-o, nu la Terapie Intensivă. După o săptămână i s-a făcut rău, a luat și o bacterie care atacă plămânii și au luat-o la Terapie Intensivă și de o săptămână era acolo. Astăzi, băiatul ei și cu fata, veneau să vorbească cu medicul.

"Sora mea nu o să vină la botezul strănepotului. Nu o să îl cunoască niciodată"

Era o femeie extraordinară, o cunoaște tot Năvodariul. Era o femeie extrarordinar de bună", a spus sora victimei.

Cu lacrimi în ochi, fiul femeii povesteşte ce a simţit în momentul în care a văzut fumul care ieşea din spitalul unde se afla mama sa.

Fiul femeii decedate: "Am văzut fum, mi s-au înmuiat picioarele!"

"În drum spre spital, venind cu sora mea, să stăm de vorbă cu doamna doctor, să vedem evoluția și starea ei actuală, cum evoluează, să vedem ce putem face, ce terapie putem găsi în ajutorul mamei mele, care a plecat de acasă de la mine pentru un tratament și o evaluare la spital. Nu avea nici temperatură, 37.2, o saturaţie de oxigen 92-93, deci nu era mult sub saturaţia critică, nu avea tensiune mare şi am sfătuit-o că este bine să meargă la spital pentru evaluare.

"De la 10:30 până la 15:00 nu am putut să aflu nimic"

La ora 10:30 eram în intersecţia cu Lăpuşneanu, la semafor şi am văzut un fum ieşind exact dinspre spital, unde era Terapia Intensivă. Fusesem cu câteva zle în urmă şi am vizitat-o. Atunci mi s-au înmuiat picioarele, am simţit o slăbiciune. Eram cu sora mea şi i-am spus că a luat foc spitalul. Nu îmi venea să cred. Erau salvări...Am parcat maşina şi am stat de la 10:30 până la vreo 15. Nu am putut să aflu nimic. Era o debandată, erau salvări, nimeni nu spunea nimic, nimeni nu dădea detalii. Într-un final, mi s-a spus de către cineva, care nu ştiu de unde avea informaţia care mi-a spus că, într-adevăr, mama mea este printre cei care au decedat de la Terapie Intensivă. Au omorât-o cu zile. Te duci în spital să te faci bine, cu încredere în cadrele medicale şi contactezi boli mai multe asociate, sau te omoară sistemul, pentru că asta se întâmplă într-o ţară europeană, în mileniul trei. Ce putem să spunem mai mult?'', a spus revoltat fiul femeii.

Sora victimei: "Pacienţii nu fac politică"

(...) Sora mea era foarte speriată la Terapie Intensivă, dar era cooperantă, vorbea. Domnul Cîţu schimbă miniştri..nici nu ştiu cine e ministru Sănătăţii. Unu' se apucă să facă o treabă, pleacă. Îl aduce pe ăla, că e din partidul cutare. Pacientul nu face politică. Nici eu nu fac politică. Nu mă interesează, dar ciolanu e atât de mare, încât toţi se ceartă tot timpul. E posibil aşa ceva în România? Foarte urât. De aia pleacă toată lumea", a adăugat sora femeii decedate.

"Nu ne-a sunat nimeni, nu am primit nimic"

Fiul doamnei Paraschiva spune că până acum, nicio autoritate nu l-a contactat, nici măcar să îi transmită condoleanțe.

"Nu m-a sunat nimeni. Nu am luat legătura cu nimeni cu nicio autoritate, nici din Constanţa, de nicăieri. Nu am primit nimic, nicio remuşcare, nicio condoleanţă, nimic. Pentru dânşii dacă ceva poate să îi mişte...Au şi ei părinţi, copii, dar bănuiesc că ei se duc în străinătate, nu se tratează şi nu stau aici printre noi. Noi suntem cantităţi neglijabile", a spus bărbatul care și-a pierdut mama.

