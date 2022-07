Imagini apocaliptice din regiunea Penteli din Grecia, devastată de incendiile de vegetaţie

Imagini şocante înregistrate de o cameră de supraveghere din regiunea Penteli din Grecia, devastată de marţi de incendii de vegetaţie.

Un bărbat a fost surprins, miercuri dimineaţă, în timp ce dă foc unui copac şi apoi o rupe la fugă. Autorităţile elene îl caută acum pe piroman. Între timp, flăcările au ajuns în localitatea Penteli şi distrug totul în calea lor.

Aşa arată acum periferia localităţii Penteli din nordul Atenei. Peisajul apocaliptic este rezultatul a două zile în care vegetația din împrejurimi a ars neîncetat.

Flăcările, ajutate de vântul puternic, au avansat rapid şi pompierii au dificultăți în a ţine situaţia sub control.

Autorităţile au emis o alertă pentru şase localități de la baza Muntelui Penteli şi i-au atenționat pe rezidenți să fie gata pentru evacuare în cazul în care situaţia o va impune.

Peste 70 de pompieri intervin la faţa locului ajutați de 22 de autospeciale

Deşi au reuşit să localizeze mare parte din incendiu există însă 30 de case mistuite deja de flăcări. Unii au fost mai norocoși şi au reuşit să mai salveze câte ceva.

"Am încercat să stingem focul şi numai asta am putut. Am salvat casa şi garajul şi celelalte lucruri, dar mașinile, nu", spune un localnic.

Incendii Grecia. Nimic nu a scăpat de furia naturii. Nici măcar bisericile.

Sunt incendii extinse în Grecia. Ard case, ard mașini şi, din păcate, ard şi biserici.

Biserica Sf Gheorghe din Panorama Lia s-a făcut scrum după un incendiu produs acum 3 zile.

Iar în timp ce pompierii luptă cu flăcările o televiziune elenă a publicat imagini halucinante cu un piroman care încearcă să le facă acestora munca şi mai grea.

În înregistrarea realizată în zorii zilei de miercuri se vede cum bărbatul coboară dintr-o maşină parcată într-o zonă cu vegetaţie abundentă, traversează un drum şi se apleacă în spatele unui copac.

Apoi se ridică în grabă şi fuge către maşină în timp ce câteva secunde mai târziu, copacul şi iarba din apropiere sunt cuprinse de flăcări. Imaginile au ajuns şi la autorități care îl caută acum pe piroman.

Situaţia este similară în Ilia. Acolo un bărbat este căutat şi un altul a fost arestat deja pentru că au pus intenționat foc. Incendiul de vegetaţie rezultat este în continuare activ iar pompierii fac eforturi să îl stingă