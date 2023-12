Cozi de sute de persoane la casele de ajutor reciproc. Pensionarii se împrumută ca să facă față cheltuielilor curente

Numărul pensionarilor care se împrumută de la casele de ajutor reciproc este într-o creştere alarmantă. Iar asta pentru că mulţi dintre ei nu pot face faţă cheltuielor din perioada sărbătorilor doar cu banii din pensie.

Sursa foto: Pexels.com / cottonbro

Sumele pleacă de la 300 de lei şi ajung şi până la 1.000 de lei, bani ce îi ajută să îşi procure doar strictul necesar.

După o viaţă de muncă, pensionarii din România sunt nevoiţi să se împrumute de la Casele de Ajutor Reciproc pentru a face faţă sărbătorilor de iarnă. Utilităţile sunt mai scumpe, trebuie să pregătească o masă festivă de Crăciun, iar la medicamente nu pot renunţa.

”Nu am, și la copii mi-e rușine să le mai zic. Dar ei știu și mă cunosc, după vocea, după astea. Mă știu și că-s bolnavă. Am luat medicamente ieri și am dat 600 de lei”, spune o bătrână.

Femeia a împrumutat 1.000 de lei ca să își poată plăti mâncarea.

”Împrumuturile, în luna decembrie, depășesc 50 pe zi. Am avut și câteva zile și cu peste suta pe zi, acum, la început de lună. Și până la Crăciun, împrumuturile vor depăși suta pe zi. Majoritatea mici, dar pot fi împrumuturi și de 5.000, și de 10.000 de lei”, a declarat Ionuț Crivăț, reprezentant al Casei de Ajutor Reciproc România.

La Mureş, cifrele sunt uluitoare. Dintr-un total de 7.000 de pensionari, câţi sunt înregistraţi la Casa de Ajutor Reciproc, mai bine de 5.000 au solicitat un împrumut în perioada de iarnă.

Acelaşi fenomen al împrumuturilor se repetă şi în perioada sărbătorilor pascale.