Grecii le mulţumesc în lacrimi pompierilor români: "Vă mulţumim tuturor pentru ajutor, suntem ca fraţii" | Imaginile dezastrului din Gryllos

Flăcările au făcut ravagii în Parcul Național Davia din nordul țării, în insula Lesbos, dar și în regiunile Evros și Messinia.

La Crestena a fost atât de cald, încât autoritățile au cerut ajutor țărilor vecine, iar meteorologii spun că și în august temperaturile vor rămâne la fel de ridicate.

Regiunea Penteli a fost devastată de incendiile de vegetație. Peisajul este unul apocaliptic, iar oamenii povestesc cum au reușit cu greu să se salveze din calea flăcărilor.

"Nu pot exprima ce simt. Foarte multe animale, case, pur şi simplu au dispărut", spune un localnic afectat de incendii.

În Messinia au fost 20 de incendii în 15 zile însă autoritățile spun că nu este totul din cauza naturii, ci este vorba și de o mână criminală. Un bărbat a fost prins în timp ce incendia zona.

Suntem în Gryllos, în regiunea Messinia din peninsula Peloponez. Distrugerile lăsate de incendiul din urmă cu 2 zile sunt uriașe.

Pe lângă zecile de hectare de păduri, care au ars în cele 24 de ore cât a durat acest incendiu mistuitor, iată și multe locuințe au fost cuprinse și au fost distruse de flăcări.

Sute de animale au murit în urma incendiilor din Grecia

Foarte multe animale au murit în urma incendiului șerpi, păsări, rozătoare, dar și animale domestice oi și capre, se plângeau localnicii, care au fost surprinse de acest incendiu uriaș.

Acesta este locul unui fost grajd, iar de jur împrejur sunt foarte multe animale moarte.

Pompierii români au participat la misiunile de stingere a incendiilor din Grecia

Este al doilea detașament trimis în Grecia. Acolo se află 28 de forțe de ordine care au salvat peste 50 de case.

"În pericol am fost în mod constant pentru că indiferent cum ne amplasăm și poziționa autospecialele, focul trecea dintr-o parte în alta fără să reușim să îl oprim", spune lt.col David Valeriu, pompier român trimis în Grecia.

"Am avut probleme, în special datorită vitezei vântului care s-a manifestat în ziua aceea cu peste 110 kilometri la oră.

"Vă mulțumim mult tuturor românilor pentru ajutor. Suntem ca fraţii, vă mulțumim mult"

Am reușit să stopăm propagarea incendiului în zona în care noi am intervenit și am salvat astfel peste 50 de case și am reușit să acoperim o suprafață de peste 10 kilometri pătrați cu forțele pe care le-am adus din România", spune un pompier român.

"Vă mulțumim mult tuturor românilor pentru ajutor. Suntem ca fraţii, vă mulțumim mult", spune un localnic în lacrimi.

În continuare există riscul unor noi incendii din cauza temperaturilor ridicate anunțate pentru următoarea săptămână.