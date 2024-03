Klaus Iohannis, discuție despre alegerile europene, cu președintele Partidului Popular European

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber.

"Am discutat despre importanța strategică a viitoarelor alegeri europene, despre interesul nostru comun de a consolida proiectul european și de a ne apăra valorile și unitatea”, a scris Klaus Iohannis pe rețeaua X.

Întâlnirea a avut loc în marja Congresului PPE care se desfășoară în aceste zile la București. La Congres participă peste 1.500 de reprezentanți ai PPE din 44 de țări.

Excellent meeting today with @ManfredWeber, @EPP President, in the margins of the #EPP2024 Congress in #Bucharest??. We discussed the strategic importance of the upcoming European elections, our common interest to strengthen the European project & to defend our values & unity. pic.twitter.com/EgYbrN1kGB