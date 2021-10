Legea consumatorului vulnerabil: "Dacă are maşină cu o vechime mai mică de 10 ani nu se încadrează"

Formularele au 14 pagini, iar unii funcționari publici nu știu cum să-i ajute pe solicitanți.

O căsuță completată greșit poate exclude beneficiarul din categoria eligibilă pentru această formă de sprijin, iar consilierea cade în sarcina angajaţilor serviciului de asistenţă socială.

Există niște condiții clare pentru încadrarea în categoria persoanelor eligibile:

„Autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani, are voie să aibă, dacă are peste 10 ani nu se încadrează. Dacă are teren intravilan în zona rurală peste 2.000 de mp pătrați nu se încadrează. Dacă are tractor, combină, astfel de utilaje, nu se încadrează.”, spune o angajată a serviciului de asistenţă socială.

„Deci din 2016 acest formular este în vigoare. Pe legea consumatorului vulnerabil au fost adăugate 11 rânduri. Dacă noi am fi modificat acum, în condițiile de devansare a legii, acest formular, i-am fi sancționat exact pe acei reprezentanți ai autorităților locale care în timp au făcut eforturi să digitalizeze procesul și noi să putem să comunicăm cu ei în format digital.”, spune ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Legea consumatorului vulnerabil se va aplica începând cu 1 noiembrie.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal