Zeci de mii de joburi disponibile pe litoral. Cât câștigă un ospătar la mare, vara aceasta

Deși a început sezonul estival, patronii afacerilor de la malul mării duc lipsă de personal. Nemulțumiți de salariile pe care le primeau, mulți români au preferat să plece în străinătate să muncească.

Contractele de muncă, oferite de angajatori, promit salarii între 2.500 și 4.000 de lei, spațiu de cazare, transport și masă.

Cu toate astea, afacerile din domeniu HORECA duc lipsă de personal, iar unul dintre motive este și imaginea pe care și-a format-o litoralul românesc în ultima perioadă.

"Este foarte greu sa găsești salariați în domeniul HORECA, mai ales după perioada pandemiei în care foarte mulți au migrat spre alte meserii.

Litoralul în general are o pată neagra când vine vorba de angajări pentru ca cei care au activități sezoniere nu sunt fermi și constanți în angajamentele pe care le fac față de angajați si atunci sigur că asta se generalizează și e o mare problemă pentru toată lumea", a spus Alexandru Munteanu, manager restaurant litoral.

Citește și: "Am lăsat salariile de sute de milioane de lei“ | Povestea unui cuplu de români reîntors în ţară după 17 ani de trudă printre străini

Așa se face că mulți dintre românii care în anii trecuți munceau în stațiunile din Constanța, acum au ales să plece în alte țări.

"Doar tinerii sunt cei care vin să lucreze în turism și asta datorită faptului că atunci când finalizează o școală ei sunt de fapt atestați ca lucrători in turism", a declarat Cristian Barhalescu - manager agenție de turism.

Ca să suplinească lipsa de angajați, administratorii afacerilor de la malul mării apelează din ce în ce mai mult la forță de muncă din Sri Lanka sau Bangladesh.

"Am o familie, am și un copil. E destul de greu, dar trebuie să facem sacrificii. Am fost acum o lună în Sri Lanka, probabil voi merge iar pe timpul iernii", a declarat Mohamed Ibrahim Ahamed, barman.

Deși sezonul estival e la început, litoralul românesc are un deficit de personal de aproape 20.000 de angajați.