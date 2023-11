Bolnavii cronici primesc cu porția medicamente vitale! "Am fost sfătuiți să ne luăm tratamenul o zi da, o zi nu, ca sa ne ajungă cât mai mult"

Bolnavii de cancer şi cei cu afecţiuni autoiumune primesc viaţa cu porţia. Spitalele, farmaciile şi medicii de familie se plâng că nu au primit integral banii de la stat astfel încât să asigure toate tratamentele vitale şi serviciile medicale.

Un semnal de alarmă vine şi din partea Asociaţiei Producătorilor Internaţionali de Medicamente. Aceştia avertizează că aproximativ 400 de medicamente riscă să nu mai fie distribuite în ţară din cauza taxei de 1% pe cifra de afaceri. În aceste condiţii ar putea fi afectaţi peste 40 de mii de pacienţi, îndeosebi cei cu afecţiuni oncologice.

Strigătul de ajutor al bolnavilor cronici a ajuns şi pe reţelele de socializare, acolo pacienţii îşi împrumută între ei tratamentele vitale.

”Eu din doza mea de tratament pe care o am, am trimis-o către o colegă din Brașov căreia îi era frică că lipsa tratamentului îi va afecta evoluția negativă a bolii. Noi am fost sfătuiți să ne luăm tratamenul o zi da, o zi nu, ca sa ne ajungă cât mai mult.

Sunt multiple motive de îngrijorare, din partea noastra a pacienților.

Boala noastra este invalidantă, lipsa tratamentului poate declansa un puseu”, spune o pacientă.

Statul plăteşte cu porţia spitalele, farmaciile şi medicii de familie.

În timp ce bolnavii oncologici şi cei cu alte boli cronice îşi numără dozele de medicamente, vine un alt semnal din partea producătorilor.

Peste 40 de mii de bolnavi riscă să rămână fără tratamentele vitale.

”Există 400 de medicamente care sunt la prețuri de peste 3000 lei pentru care adaosul comercial este sub 1 la sută, iar practic această taxă face ca aceste medicamente să fie comercializate în pierdere de către distribuitori și de către farmaciști”, a spus Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM.

”Monitorizăm situația, dar dacă o să apară o astfel de problemă, la fel ca anul trecut, o să chemăm la discuții producătorii, distribuitorii, farmaciștii”, a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătății.

Potrivit statisticilor, criza din sistemul medical ar putea duce în curând la 300 de decese pe zi din cauza afecţiunilor oncologice.