Prosopul pe nisip, un lux pentru turiştii din Mamaia | Cât plătesc cei care vor să stea pe malul mării

Plaja aparține celor de la Apele Române şi este închiriată de un operator privat.

Un turist care vrea să se așeze cu prosopul pe plaja la Mamaia trebuie să plătească 200 de lei pentru o singură zi.

Reprezentanții companiei au şi justificat preţul enorm.

"Noi suntem un complex exclusivist care oferim servicii la anumite standarde. De la mâncare, la plajă, la curățenie, la tot. Acel afiș cu locul de cearșaf este o satiră adusă la regulile din România de azi.

Al doilea aspect: a fost creat pentru a ne proteja şi pe noi, cei care băgăm mii de euro an de an în plajă.

Avem angajați care fac curat, avem utilaje care fac curat şi menținem curățenie pe toată plaja, iar turiștii vin şi se așează pe acei 5 metri. Noi nu avem nicio putere să îi ridicăm astăzi.

Consumă bere, sparg semințe, ascultă manele.

Eu acel afiș îl am pe cel 70% din plaja pe care o pot folosi pe umbrele, cărucioare, nu am obstrucționat acei 5 m și nici 30% din plaja pe care trebuie să o am pentru cearșaf", spune Andrei Penciu, administrator plajă.

Conform tarifelor afișate la intrarea pe plaja închiriată de cei de la Marina Surf, dacă cineva doreşte să stea cu un cearşaf de 1,4 x 2 metri în faţa primului rând de şezlonguri trebuie să scoată din buzunar 200 de lei pe zi. Pentru două şezlonguri, pe aceeaşi plajă, este percepută o taxă cuprinsă între 100 şi 150 de lei, în funcţie de poziţionarea acestora.

După ce subiectul a luat amploare, cei de Apele Române au venit azi în control şi au spus că totul este în regulă, iar regulile sunt respectate. Turiştii care ajung aici sunt şocaţi de preţul enorm.

"Este absurd. V-am spus, plătesc 200 de lei daca îmi da șezlong, măsuță, dar sa stau pe nisip şi să plătesc 200 de lei nu e ok. Nici cortulețul ala nu costa 200 de lei", spune un turist.

Nu e normal să plătești 200 de lei pe un prosop pe nisip. Acum 30 de ani nu plăteai nimic, totul era gratuit. Ceausescu curaţa plaja. Ei nu fac nimic", mai spune cineva.

"Dacă stai 10 zile şi dai 200 de lei în fiecare zi, te duci pe o insula şi nu dai atât", mai spune un turist.