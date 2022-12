Satul din România unde datinile sunt păstrate cu sfinţenie. Povestea ultimului făuritor de zurgălăi

Tradiții impresionante de care mulți dintre noi uităm sunt păstrate cu sfințenie într-un sat din România.

Din fericire, mai avem încă oameni care au grijă să ne reamintească de meșteșugurile românești. Domnul Dănuța Stan este un meșter popular de 65 de ani care confecționează opinci din piele de porc, zurgălăi, capre, urși, multe altele de care tinerii nu au auzit și, spune el cu tristețe, nici nu vor să învețe.

Acesta locuiește în satul Zăicești din județul Botoșani. De zeci de ani el încearcă să țină în viață datinile și tradițiile populare.

"Cam acum 30 de ani am început să lucrez, chiar dacă aveam și serviciu. Da', când veneam acasă făceam câte o mască, două. De mic copil, de la șapte ani am jucat căluțul, am jucat capra. Se făcea joc în sat înainte de sărbători, înainte de Crăciun.

Puțini sunt acum cei care mai joacă. Restul, cuprinși de era vitezei și a tehnologiei, nu mai au răbdare să învețe datinile.