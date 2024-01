Mafia lemnului din Baia de Aramă, condusă de un ofițer de Poliție. Filmul întregului jaf din pădurile României

Mafia lemnului din Baia de Aramă era condusă chiar de către un poliţist. Ofiţerul avea un sistem bine pus la punct, prin care scotea ilegal camioane pline cu lemn din pădure şi le vindea. Bărbatul a fost reținut abia după ce a vândut ilegal camioane întregi cu lemne din pădurile țării noastre.

Ofițerul de poliție care a gestionat jaful de lemne din Baia de Aramă a mers până într-acolo, spun anchetatorii, încât a obţinut datele de conectare în aplicaţia, care urmăreşte traficul de material lemnos în România.

Acesta a modificat datele transporturilor pe care le făceau oamenii săi. Când a aflat că este anchetat, a apelat la tot arsenalul pentru a scăpa. Şi-a filat colegii ca să ştie fiecare pas din anchetă. Acum ofiţerul este reţinut.

Comisarul Marian Daniel a fost mulţi ani şeful poliţiei rurale din Mehedinţi. Acum, Aristică aşa cum îi spun prietenii, este acuzat că, sub comanda sa, şi la ordinele sale a funcţionat o reţea de hoţi de lemne. Pentru că teoretic, toate lemnele care sunt scoase din pădurile ţării sunt urmărite prin aplicaţia SUMAL 2.0, anchetatorii spun că poliţistul a găsit o metodă să păcălăească sistemul.

"Ofiţerul de Poliţie l-a determinat pe un brigadier din cadrul Ocolului Silvic Tarnița să folosească fără drept dispozitivul de marcat arbori și, totodată, să introducă, în aplicația SUMAL 2.0, tot fãră drept, date eronate, respectiv înălțimi si diametre subevaluate ale arborilor tăiați", a declarat Gheorghe Ciocan prim - procuror adjunct Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Polițistul opera cu mai mulți complici

Poliţistul avea mai mulţi complici, printre ei şi un şofer care-i transporta lemnul, care introducea în aplicaţia pădurilor o altă destinaţie decât cea reală. "În realitate materialul lemnos era valorificat către diferite persoane iar banii rezultați erau însușiți de către ofițerul de politie", a afirmat Gheorghe Ciocan.

Ca o pură coincidenţă este îmbogăţirea bruscă a poliţistului. Prima declaraţie de avere înregistrată în 2012 este goală. Nu are casă, nu are terenuri. Are doar o Dacie şi o motocicletă şi datorii la 4 bănci. Sărac rămâne până în 2019, când primeşte donaţie: aproape 8 hectare de pădure.

Anul trecut cumpără alte 4 hectare de pădure, mai primeşte o donaţie de 7.000 de metri pătraţi de teren extravilan şi o mie de metri pătraţi de pământ intravilan.

Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au început cercetările în 2023. Când şi-a dat seama că este "vânat", poliţistul a început să facă presiuni asupra colegilor. Ofiţerul de poliţie l-a urmărit pe politistul din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Mehedinti delegat de procuror să efectueze cercetarea la fata locului.

A făcut chiar şi o plângere penală la parchet pentru a-i pune pe o pistă falsă pe anchetatori şi a făcut presiuni asupra pădurarilor. 10 percheziţii s-au făcut în Mehedinţi, Gorj și Olt.

Comisarul a fost reţinut pentru 4 capete de acuzare.