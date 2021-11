Marcel Ciolacu, după discuţiile cu PNL: "Prioritatea este stabilizarea României. Dacă vom fi cinstiți şi patrioți acesta este drumul pentru formarea unei noi majorităţi"

„Am avut o primă întâlnire cu colegii de la PNL. Am cerut să fie o întâlnire serioasă şi aplicată pe cerințele şi nevoile românilor în acest moment. Nu am avut discuții în ceea ce privește funcțiile din Guvernul României. Credem că prioritatea nr. 1 este stabilizarea României.

Printr-un efort comun şi printr-un plan de guvernare coerent să încercăm să ajungem într-un ritm așteptat de români. Cred că suntem pe un drum corect. Dacă vom fi cinstiți şi patrioți acesta este drumul pentru formarea unei noi majorități", a spus Marcel Ciolacu.

„Ne menținem decizia partidului de a merge la consultări cu o funcţie de prim ministru"

„A fost o discuție în ceea ce privește propunerea de prim-ministru. Ne menținem decizia partidului, şi a mea personală, de a merge la consultări cu o funcţie de prim ministru. Şi atunci au venit mai multe soluţii pe care o să le analizăm în interiorul partidului. A fost şi această soluţie de premier prin rotație. PSD a venit cu cele 100 de măsuri.

Am cerut ministrului de Finanțe execuția bugetară până în acest moment şi cred că prioritatea 0 este să venim cu o rectificare bugetară sub formă de lege în Parlament pe care să o gândim şi să nu păcălim românii cu ceea ce am dori să facem, ci cu ceea ce putem să facem, în acest moment. Cred că sistemul centralizat de încălzire în municipiile reședință de județ, în Capitală, sunt prioritatea 0", a mai spus Marcel Ciolacu după discuțiile cu PNL.

