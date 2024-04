Un trezorier din SUA introduce Inteligența Artificială la plata taxelor | Maria Pappas: ”Am cel mai sofisticat sistem de colectare financiară din lume”

Cât timp România se luptă cu digitalizarea instituţiilor, trezorierul Comitatului Cook, statul Illinois din SUA, introduce Inteligenţa Artificială în sistemul de plată al taxelor de proprietate. Acest lucru va permite cetăţenilor să vadă istoricul proprietăţilor şi prognoza privind acestea pe anii viitori.

Maria Pappas, trezorierul Comitatului Cook se află în România într-o vizită de lucru şi urmează să se întâlnească cu oficialii ţării pentru a vorbi despre cum a redus cu 75% numărul anagajaţilor şi cum gestionează cu succes un buget de peste 18 miliarde de dolari anual.

Aceasta a vorbit despre cum a reușit să gestioneze un asemenea buget cu colega noastră, Ana Maria Roman.

Maria Pappas: Site-ul meu este în 127 de limbi. Este și în română. Am şi broşuri în română. Este dificil să înţelegi finanţele. Oamenii nu prea sunt interesați de finanțe. Ei sunt interesați de: ce voi mânca astăzi, unde sunt copiii mei, dacă îmi voi cumpăra o casă nouă, cât costă gazul, cât costă factura la electricitate, știi? Așa că trebuie să faci lucrurile interesante și distractive. Trebuie să le oferiți informațiile într-un mod care să le facă viața mai ușoară. Așa că ceea ce am făcut a fost că aveam șase birouri și 300 de oameni. Este o operațiune de 22 miliarde de dolari, da?

”Am cel mai sofisticat sistem de colectare financiară din lume”

Am ajuns la 60 de oameni, un singur birou, dar am până la două milioane de oameni pe lună care vin pe site-ul meu. Nu mai trebuie să vină la biroul meu.

Un senior vrea o chitanță. Vor să plătească și vor să vadă o chitanță. Nu vor să plătească online. Așa că am înființat un program prin care pot merge la Chase Bank sau la o bancă locală și pot plăti. Acolo. Și primesc o chitanță.

Ei bine, am cel mai sofisticat sistem de colectare financiară din lume. Am avut 87 de țări care au venit să mă vadă. M-am dus în China pentru a înființa sistemul lor de impozitare a proprietății. 87 de țări au venit și au întrebat: "Ce faci? Pentru că funcționează! Sunt complet online”.

Acum, tocmai am creat o unitate de inteligență artificială. Așadar, creez o bază de date. Se numește un lac de date. Sunt 30 de ani de date despre 1,8 milioane de parcele de proprietate.

Pot să spun totul despre tine. Pentru că am totul despre permisul tău de conducere, am totul despre casa ta, ipoteca ta, numerele tale de rutare, cecurile tale, totul.

”Nu poți avea oameni care să lucreze care nu știu să folosească calculatorul”

Angajez un econometrist. Un econometrist este cineva care, după ce ai pus bazele de date laolaltă, vine și spune: Hm, hai să ne uităm la asta! Să ne uităm la asta! Deci acest tip îmi va spune peste un an ce proprietăți vor da faliment. În momentul de față, pun la punct un sistem telefonic în 120 de limbi. Deci poți suna din orice loc din lume și poți spune la sistemul meu telefonic: am plătit în 1975 pentru această proprietate? Cine a plătit? Cât de mult au plătit? Trezorierul îmi datorează bani? Bine. Adresa este corectă? Pot să văd o poză a casei?

Ana Maria Roman: Ați redus instituţia, așa cum ați spus, cu procentul de 75%. Și aceasta e o problemă pe care o avem în România. Guvernul, agențiile din România sunt mereu în creștere. Și noi spunem mereu că trebuie să reducem statul, dar nu o facem niciodată.

Maria Pappas: Niciodată nu il veţi reduce. Nu poți să reduci decât dacă toată lumea este instruită. Îi pun pe toți să facă un test de Excel și un test Word. Trebuie să obții un scor de 98% ca să intri în birou.

Nu poți avea oameni care să lucreze care nu știu să folosească calculatorul.

Tocmai am adoptat o regulă în biroul meu care spune că dacă nu ești certificat în inteligență artificială, și am plătit pentru ca fiecare să fie certificat, ești concediat! Şi ei spun: Serios? Eu zic, da, obțineți un certificat în inteligență artificială! Așa că am plătit această companie. Ei vin, sunt mai multe module.

Toată lumea tocmai a terminat primul modul de 12 săptămâni. Și apoi, în funcție de nivelul tău, de nivelul tău de pregătire, cum ar fi programatorii vor lua altceva, oamenii de la ghișeu vor lua altceva, știi? Așa că am aplicații care vin și Inteligență Artificială care va citi aplicațiile acum, în loc ca eu să am de introdus date, oamenii să introducă date. Asta s-a terminat. S-a terminat!