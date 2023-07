"Oamenii aceia suferă" | Mărturii cutremurătoare din Căminele Groazei | Bătrânii din azil erau bătuţi, izolaţi şi udaţi cu apă rece

Apar mărturii cutremurătoare de la Căminele Groazei. O femeie care locuiește lângă un azil de bătrâni a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN cum erau tratați seniorii la un asemenea centru din Ilfov, unde au descins procurorii DIICOT săptămâna trecută. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoțional!

Potrivit femeii, bătrânii erau tratați inuman şi dacă încercau să comenteze sau să ceară ajutor erau pedepsiți drastic şi izolați în condiţii greu de descris. Şi când a semnalat situaţia Poliţiei, femeia a fost repezită şi ignorată.

"Au fost cazați în demisol, ceea ce mi s-a părut oripilant pentru niște persoane cu handicap, cu probleme psihice. Am început să aud tot felul de zgomote, sunete ciudate, țipete, plânsete, erau agresați fizic, verbal, li se aduceau cuvinte jignitoare, erau amenințați și atunci am început să sesizez toate aceste probleme.

Aici erau persoane între 25 și 50 de ani, cu afecțiuni psihice grave, severe, nu primeau tratamentul corespunzător, aveau tot felul de crize, țipau, se automutilau, erau altercații între ei și erau foarte agitați și modalitatea prin care personalul îi oprea din a mai țipa era tonul ridicat, amenințările, bătaia.

Am auzit sunete care sugerau și ei chiar spuneau "să nu mai dai mine", "de ce m-ai lovit". Erau amenințați cu izolatorul, ăsta era primul lucru, faptul că îi leagă, li se făcea dușuri reci.

Am auzit în direct când o pacientă era agitată și atunci o lua și făcea dușu reci și ea spunea "nu mai turna apă rece pe mine că mă dau cu capul de toți pereții". Aceste scene erau foarte frecvente un an și nouă luni. Noi am trăit văzând aceste lucruri și impactul emoțional a fost terifiant.

Am vorbit cu un domn polițist căruia i-am spus că eu sunt vecina, aud țipete, aud plânsete, Oamenii ăștia suferă.

M-a repezit domnul şi mi-a zis nu e treaba dvs. Noi aici am venit la un azil de stat. E un azil de nebun doamnă, lăsați-ne că avem treabă", a spus femeia echipei Antena 3 CNN.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a constatat încă din august 2022 și noiembrie 2022 condițiile în care erau ținuți bătrânii în cele două azile din Voluntari gestionate de Asociația "Sfântul Gabriel cel Viteaz.

Controlul s-a încheiat cu 24 de probleme găsite de inspectori, de la mâncare stricată, frig, lipsa medicației și până la faptul că o bătrână fusese ținută în izolare.

Din cauze birocratice însă, deficiențele constatate nu au fost niciodată remediate, motiv pentru care în cele două centre, bătrânii au trăit încă aproape un an în aceleași condiții mizerabile.

Acum, şefii instituţiei au fost demiși prin ordin de premier. Angajaţii rămaşi recunosc că au constatat probleme la centru încă de anul trecut.

CA -angajată ANPDPD

"Colegele mele şi-au făcut treaba, au găsit o serie de nereguli, erau 24 de măsuri lăsate. În raportul de control acolo, a transmis rapoartele de control către AJPIS, cei care trebuiau să-i calce, să-i verifice pe fiecare în parte", spune o angajată ANPDPD.

De acolo informaţiile au venit că lucrurile sunt în regulă. Nu era însă nimic în regulă. Pacienţii au continuat să trăiască în teroare până săptămâna trecută.

Directorea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecție Socială, Cristina Elena Anton a fost demisă din funcție, in scandalul azilelor groazei.

În cazul AJPIS Ilfov, s-a constituit o comisie de disciplină care analizează modul în care funcționarii din instituţie au gestionat cazul azilelor de bătrâni. În urma recomandărilor comisiei, pot urma noi demiteri și la aceasta instituție.

Şi şeful IPJ Ilfov şi-a prezentat demisia, iar la Voluntari, şeful Poliţiei a ieşit, subit, la prensie.