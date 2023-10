Mărturia unui supraviețuitor al masacrului de la festivalul de muzică din Israel: "Auzeam cum șuierau gloanțele pe la ureche. M-am gândit că nu o să mai scap cu viață"

Din Tesler, unul dintre supraviețuitorii atacului sângeros de la festivalul de muzică organizat sâmbătă, în apropierea graniței cu Fâșia Gaza, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Festivalul Nova se desfășura în aer liber într-o zonă rurală din apropierea graniței Gaza-Israel și trebuia să fie o petrecere cu dans pe toată durata nopții, pentru a onora sărbătoarea Sukkot.

Dar la răsărit zona a fost atacată de Hamas, iar participanții la festival au încercat să scape în pădure, în timp ce se trăgea asupra lor.

Din Tesler, în vârstă de 21 de ani, este unul dintre supraviețuitorii atacului sângeros. Din păcate, prietenul lui cel mai bun, Bar Kupershtain, a fost răpit de Hamas.

"Un prieten de-al mea m-a chemat la acest festival. La un moment dat am văzut rachete pe cer, așa că am intrat în zona de siguranță.

Ni s-a spus că trebuie să ne mutăm cu toții. Muți au început să plece cu mașina, au fost atacați de teroriști și cei mai mulți dintre ei au fost uciși.

Unii dintre ei au încercat să se întoarcă la noi, dar țipau, spunând că sunt atacați de teroriști.

Teroriștii se apropiau din ce în ce mai tare. Veneau cu mașinile și trăgeau către noi.

Prietenul meu mi-a spus să-i iau pe cei din mulțime și să-i îndrept către o zonă sigură, cerând ajutorul în același timp.

M-am întors cu ATV-ul în zona petrecerii, dar am auzit împușcături, așa că am luat-o spre pădure, căutând un loc în care să ne ascundem.

Am început să dau telefoane prietenilor din armată cerându-le să ne trimită ajutor și apoi am auzit împușcături din ce în ce mai aproape și am alergat dintr-o ascunzătoare în alta.

Am trimis mesaje către prietenii mei și le-am spus că mi-e teamă că nu o să mai scap cu viață și că o să mor.

Toți pe care îi vedeam, cădeau după ce au fost împușcați. Auzeam cum șuierau gloanțele pe la ureche și după două ore de alergat, încă mai puteam auzi zgomotul gloanțelor", a spus Din Tesler, la Antena 3 CNN.