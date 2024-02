Mărturiile cutremurătoare ale victimelor din dosarul de sclavie din Giurgiu: "Mă înjura și mă îmbrâncea. Îmi era frică"

Noi date din cazul cutremurător de sclavie din Giurgiu, acolo unde oamenii cu handicap sunt forțați să muncească, hrăniți de cel mult două ori pe zi, bătuți și amenințați.

Acuzați sunt doi bărbați, tată și fiul, la domiciliul cărora polițiștii au descins ieri. Acum sunt arestați preventiv pentru 30 de zile, iar victimele, ajunse în fața anchetatorilor, au povestit tot calvarul prin care au trecut.

Cei doi bărbați, tată și fiu, sunt acuzați că luau persoane cu handicap din mai multe orașe, le aduceau la domiciliul lor și le obligau să muncească.

Le spuneau că le oferă un loc de muncă plătit. Prima victima căzut în plasa familiei în 2021, în luna iunie.

După ce i s-au dat asigurări că va munci contra unei sume de 800 lei și a fost de acord să meargă la domiciliul celor doi bărbați din satul Goștinar, a început calvarul.

I-au fost luate actele și telefonul și a fost forțat să muncească, a povestit victima în fața anchetatorilor.

Mărturiile persoanelor cu handicap forțate să muncească şi agresate

"Zbiera la mine. Au existat situații când mă înjura și mă îmbrâncea. Îmi era frică și nu îndrăzneam să nu fac treburile gospodărești sau ce mă punea să fac", spune una din victime.

Victimele lucrau de la 6:00 până seara, în jurul orei 19:00. Mergeau cu animalele la păscut, le îngrijeau, recoltau porumb și aduceau lemne pentru foc din pădure.

Mai mult, bărbatul era pus să facă și muncă în folosul comunității în locul fiului bărbatului, care îi promisese locul de muncă.

Oameni cu handicap, sclavi la Giurgiu. ”Mi-a spus că dacă voi pleca, mă va lega de mașină și mă va târî în urma ei”

Cazul nu este unul singular.

"Am fost plătit o singură dată cu 150 de lei, deoarece atunci când am fost la muncă în cimitir, acesta nu lucra singur. Mai erau și alți oameni, iar aceștia insistau să mă plătească și pe mine. Mi-a dat suma de bani și mi-a spus să tac din gură, să nu mai cer altădată", mai spune una din victime.

"Niciodată nu am primit cei 400 lei care reprezentau banii de salariu, dar menționez faptul că uneori primeam sume mici de bani, cuprinse între 10 și 20 lei", mai spune o victimă.

"A spus că urmează să-mi dea 800 lei, însă nu am primit nicio sumă de bani. În cursul acestui an mi-a promis că-mi va da 400 lei, sumă pe care nu am primit-o", mai spune o altă victimă.

Caz șocant de sclavie în Giurgiu. Cum erau tratate victimele

Toate persoanele aduse la domiciliul celor doi bărbați erau diagnosticate cu handicap, nu își primeau tratamentele și erau ținuți în condiții inumane.

"În momentul în care am plecat spre Giurgiu nu aveam la mine pastilele pe care urma să le iau. I-am spus despre această situație, iar acesta a început să râdă de mine, spunând că sunt nebuni la cap. Camera era construită din scândură de lemn, având un acoperiș din folie de plastic și neavând ușă. Avea un geam, însă bătea vântul și când ploua intra apa.

În cameră era un pat în care dormeam eu, saltea din burete pe care dormea Cristi și se afla la nivelul solului și o masă și două scaune. Încălzeam apă într-un tuci și cu ajutorul unei căni mă spălam în curte, într-un loc mai ferit cam o dată pe săptămână", se mai arată în declarația dată de victime

"M-a cazat într-un șopron de lemn, prevăzut cu geamuri din ciolofoane de aproximativ doi pe 4m, podea din lemn. Șopronul era plin de insecte, iar pentru că nu era izolată în niciun fel, foarte multe animale intrau nestingherite. Deși erau zile în care veneam ud fleașcă de pe câmp în șopronul în care dormeam nu exista niciun fel de sursă de încălzire", au mai declarat victimele.

"Primeam să mănânc o dată, de două ori pe zi"

Unii dintre ei primeau mâncare de două ori pe zi, restul se descurcau cum puteau.

"Primeam să mănânc o dată, de două ori pe zi. Mai mâncam și de la cimitir când erau înmormântări",

"Am primit destul de puțină carne, spunându-mi că trebuie să mănânc mai puțină carne, că m-am îngrășat de când sunt la ei".

Mai mult erau bătuți și amenințați frecvent.

"După ce am fost bătut, am refuzat să mă duc la cimitir, iar aceștia m-au oprit acasă să am grijă de animale. Astfel plecam cu oile la păscut".

"În momentul în care i-am spus că vreau să plec, fiind nemulțumit de faptul că nu eram plătit, acesta a țipat la mine spunându-mi că nu mă poate lăsa să plec întrucât locuiesc la el și este direct răspunzător de persoana mea, iar dacă voi încerca să plec mă va urmări cu mașina și mă va duce înapoi la locuința lui".

Vecinii celor doi bărbați spun însă că persoanele cu handicap stăteau acolo de bunăvoie, pentru că primeau mâncare și un acoperiș deasupra capului.

"Noi toți vecinii, îl respectăm și iubim acești oameni. Dacă oamenii ăștia era forțați, nu-i vedeam și noi?Dar ei au stat de voie bună, nu au stat obligați, nu erau oameni sechestrați", spune o localnică.

Mai mult, avocata celor doi bărbați susține ca la dosar nu sunt suficiente dovezi pentru ca aceștia să fie arestați preventiv.