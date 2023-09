Medicii și pacienții, dezvăluiri despre ce ascund spitalele care tratează arșii din România: "Eram deja considerat mort"

Bolnavii cu arsuri grave din România primesc viaţa cu porţia, din cauza lipsurilor din spitale. Deşi suntem ţara europeană cu cei mai mulţi arşi, nu putem trata cazurile severe în siguranţă, iar unica șansă de salvare este transferul în străinătate.

Sursa foto: Profimedia

Din păcate, bolnavii cu arsuri grave din România nu pot fi tratați în țară, iar cea mai mare sumă plătită, în ultimii șapte ani, pentru un pacient ars trimis în afara ţării a fost de aproape jumătate de milion de euro, potrivit datelor de la CNAS.

Alex a suferit arsuri pe aproape 60% din suprafata corpului, după ce a fost electrocutat pe o şină de tren, fiind transportat la un spital din Capitală, unde a descoperit golurile sistemului medical din România.

După lungi insistențe, Alex a ajuns la Viena, unde a fost salvat.

"Intenția Guvernului era să nu fiu transferat, pentru că eram considerat deja mort și atunci nu mai merita să arunce banii", a povestit tânărul.

Dacă Alex a fost transferat în termen de 48 de ore, unii bolnavi cu arsuri severe ajung în strănătate după săptămâni bune.

Prin această situație trec, anual, sute de arşi din ţara noastra. Potrivit statisticilor, anual, aproximativ 1.500 de bolnavi cu arsuri medii şi severe au nevoie de spitalizare de lungă durată.

"La Centrul de Arși de la Floreasca, în cele șase paturi de critici, nu pot fi ingrijiți mai mult de 80, poate maxim 100 de pacienți pe an", afirmă Ioan Lascăr, secţia de Chirgie Plastică-Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.

De asemenea, infecţiile din spitale, de multe ori ascunse sub preş, le răpesc bolnavilor singurele şanse la viaţă.

"Eu am avut reclamații venite din partea unor aparținători despre modul în care se făcea spălarea măștilor. Atunci am hotărât să instalez camere de luat vederi în zona lavoarelor unde se practica decontaminarea măștilor. Nu am reușit", a spus Cristian Toma, fost manager Spitalul de Arși.

Ministerul Sănătăţii a anunţat, după tragedia de la Crevedia, că avem 34 de paturi pentru arşi. Nu se ştie însă ce fel de criterii îndeplinesc aceste paturi.