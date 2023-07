"Se poate ajunge la meningită și deces!" | Un val de toxiinfecţii alimentare şi enterocolite bântuie spitalele din București

Numărul cazurilor de toxiinfecții alimentare și afecțiuni digestive a crescut odată cu intrarea în perioada caniculară și cu debutul vacanțelor multora dintre români.

Aproape 30% dintre pacienții care ajung la urgențe prezintă febră mare, vărsături şi dureri de cap. Cei mai afectați sunt copiii şi vârstnicii, care ajung ușor la deshidratare și au nevoie de internare.

La Institutul Matei Balș din Capitală, unii pacienți au suferit complicații severe și au ajuns la meningită din cauza enterocolitei.

Camera de televiziune surprinde o pacientă în cameră de gardă.

Femeia povestește că s-a ales cu o intoxicație gravă chiar în timp ce se întorcea din vacanță.

"Am fost plecați într-o excursie în Maramureș și am oprit la un restaurant în Bistrița Năsăud. Am mâncat acolo și ne-am îmbolnăvit toți. Mi-au găsit salmonella. Am și nepoțica și cumnata (...), toată familia este internată și mai sunt câțiva din autocar internați aici", povestește ea.

Această femeie și cei care au însoțit-o în excursie nu reprezintă cazuri izolate.

Spitalele de boli infecțioase, inclusiv cele de pediatrie, sunt pline de pacienți cu toxiinfecții alimentare şi enterocolită. O mamă a venit cu copilul la spital, după episoade de febră, și așteaptă rezultatul analizelor.

Enterocolita este provocată de viruși care se transmit ușor în spații aglomerate, cum ar fi locurile de joacă. Complicațiile pot fi deosebit de grave.

Medicul Adrian Marinescu: "În spatele unei toxiinfecții alimentare se pot afla complicații care pot duce la deces"

"Din păcate, în spatele unei toxiinfecții alimentare există și complicații renale, complicații la distanță. Pacientul poate să apară cu o evoluție nefavorabilă, din păcate finalizată cu deces, chiar dacă se întâmplă rar", spune Adrian Marinescu, medic la Institutul Matei Balș.

Probleme grave apar şi atunci când consumăm alimente sau băuturi pe plajă, mai ales dacă sunt expuse la căldura, spun specialiștii.

Potrivit medicilor, aproape 30% din totalul prezentărilor din Camerele de gardă de sunt cauzate de infecțiile digestive.