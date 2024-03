Mulți copii abandonează școala pentru a munci pe șantier, la stână sau zilieri: ”Tata e cu băutura, mama cu ţigara”

La vârsta la care copiii se joacă, învaţă şi visează cu ochii deschişi la viitor, alţii muncesc din greu. Au abandonat şcoala pentru a reuşi să îşi asigure traiul lor şi pe cel al familiei. Iar seara, când închid ochii, sunt flămânzi şi obosiţi.

An de an, din cauza sărăciei, mii de elevi sunt nevoiţi să renunţe la studii. Aşa se face că România Educată este pe primul loc în Europa la rata abandonului şcolar.

”Asta mi-e casa, câmpul. Eu sunt ca un om mare. După ce am plecat de la școală (n.r. s-a terminat copilăria)”, spune Andrei, un tânăr de 15 ani, care muncește de la o vârstă fragedă.

Sunt deja patru ani de când Andrei nu mai este elev. Munceşte din greu la o stână de la marginea satului. Are 15 ani, dar nu ştie când este ziua lui. Nu a primit niciodată tort şi a avut în scurta lui copilărie doar o jucărie. Vrea ca fraţii lui să aibă mâncare şi caldură, aşa că trimite mereu acasă bani şi lemne de foc.

”Până la urmă m-au crescut, mi-au dat viaţă. Dacă nu-mi dădeau viaţă, nu mai eram aşa. Chiar dacă tata e cu băutura, mama cu ţigara, cu nervii. Asta-i viaţa”, spune Andrei.

Viaţa lui Andrei nu ar fi trebuit să fie aşa, mai ales că dirigintele acestuia spune că era un copil cu potenţial.

”E un băiat foarte isteț și muncitor, foarte muncitor. Noţiunile pe care le avea probabil și alea s-au risipit. Măcar 8 clase dacă ar fi terminat... era altceva”, spune fosta dirigintă a acestuia.

Deşi Andrei a abandonat şcoala încă din 2020, angajatele Direcţiei de Asistenţă Socială spuneau atunci că se tem să sesizeze autorităţile.

”E impropriu spus că acel copil a hotărât să plece de acasă. Poate a vrut să se ducă la școală, dar s-a izbit de 'nu avem cu ce să te lăsăm la şcoală. Nu avem haine, papuci, rechizite'”, spune Ilinca Haiu, asistentă socială de la primărie.

1 din 5 elevi din medii defavorizate abandonează studiile înainte de a ajunge în liceu

Abia anul acesta, oficialii au luat măsuri. Fraţii mai mici ai lui Andrei, care nu erau bine îngrijiţi de părinţi, au fost luaţi de Direcția pentru Protecția Copilului şi daţi în plasament. Andrei a rămas însă la stână, fără ca autorităţile să se mai intereseze de soarta lui.

”Anul ăsta nu mai știu exact dacă mai merge, dacă nu mai merge”, a mai spus Ilinca Haiu, asistentă socială de la primărie.

În aceeaşi situaţie ca Andrei sunt zeci de mii de copii. În România, unul din 5 elevi din medii defavorizate abandonează studiile înainte de a ajunge la liceu.

Iar locurile de muncă nu sunt deloc uşoare. Cei mai mulţi taie lemne, sunt îngrijitori la animale sau muncesc ca zilieri pe şantier. Asociaţia Teach for Romania a demarat campania ''15 sub 15'', care prezintă poveştile a 15 copii cu vârste sub 15 ani, care muncesc din greu.