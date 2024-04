"Am adus-o pe mama mea vie şi am luat un om mort acasă" | Noi detalii în cazul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti

Cinci asistente și infirmiere au răspuns întrebărilor procurorilor care anchetează acuzaţiile în cazul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti.

În dosar se verifică dacă acestea, la îndemnul medicilor, le-au administrat bolnavilor doze mult prea mici din medicamentul care îi ținea în viață. Unele asistente au reacţionat nervos la întrebările jurnaliștilor.

Asistentele audiate au fost cele care s-au ocupat de îngrijirea celor 17 bolnavi de la Terapie Intensivă care au decedat în perioada 4-7 aprilie 2024. Rudele pacienţilor care au fost internaţi la ATI trăiesc un adevărat calvar şi vorbesc de nereguli grave care ar fi dus la moartea apropiaţilor.

"Pe 3 februarie 2023 am adus o pe mama mea vie şi am luat un om mort acasă la ATI. A stat 7 zile s-au auzit niște strigate de aici, probabil ca au intubat-o pe viu. Asta a fost singura noastră explicație. S-au pus niște medicamente şi a decedat în 3 zile după ce noi am discutat cu managerul spitalului.

Mărturii cutremurătoare despre pacienţii decedați la Spitalul Sf. Pantelimon

Am putut să o vizităm la terapie intensivă, dar în ultima zi așa cum a zis un alt aparținător întradevăr aparatele erau deconectate. Am găsit-o lovită la ochi la terapie intensivă", spune fiul uneia din pacientele decedate la Spitalul Pantelimon.

Şefa Secţiei de Terapie Intensivă atrage atenţia că procedurie medicale sunt respectate, inclusiv cele care ţin de contenţie.

"În momentul în care se agită, compromit activitatea medicației. Pacienții sunt în stare inclusiv să lovească personalul şi e contenţionat de asistentă.

Să înțelegem că noradrenalina nu e o substanța tratament care salvează un pacient ajuta la salvarea unui pacient, dar nu e un panaceu", spune Florina Pompilian, şef secţie ATI Spital Sfântul Pantelimon.

Acuzaţiile venite din partea unei asistente anonime au alertat întreg sistemul medical. Mulţi aparținători se tem acum că astfel de nereguli semnalate ar putea fi practicate şi în alte spitale.

Anchetatorii analizează istoricul de noradrenalină pe care au primit-o bolnavii

Anchetatorii au ridicat toate fişele medicale ale celor 17 pacienţi care ar fi decedat după ce li s-ar fi adminsitrat o doză mult prea mică de noradrenalină. În plus, au fost preluate şi softurile echipamentelor medicale, inclusiv ale injectomatelor care ar putea arată istoricul de noradrenalină pe care au primit-o bolnavii.

Reprezentanții Corpului de Control ai Ministerului Sănătății au stat în Spitalul Sf. Pantelimon ore bune timp in care au verificat documente medicale si au stat de vorba cu directoare de îngrijiri medicale cea care a făcut sesizarea la Parchet.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, până în acest moment nu au fost aprobate acuzaţiile aduse de asistente de la ATI. În acest caz a fost demarată şi o anchetă internă la nivelul spitalului.