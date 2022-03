O actriță celebră din Ucraina a fost capturată de ruși. Povestea de groază a Anastasiei Pustovit

Acum se află în siguranță la Liov, dar se gândește cu groază la cei pe care i-a lăsat în urmă în mica regiune terorizată de armata lui Vladimir Putin. Corespondentul Antena 3 în Ucraina Ana Maria Roman a vorbit cu mai mulţi oameni care s-au retras în Liov, vâzând această zonă ca una mai sigură.

"Oamenii se gândesc la cei care au rămas acasă. Atât cei cu care m-am întâlnit astăzi la centrul de ajutor, cât și Anastacia, același lucru l-au spus: "Ne-au rămas acasă rude care stau și se ascund de bătaia gloanțelor, Anastacia susține că atunci când a intrat în Liov primul lucru pe care l-a făcut, alături de părinți și de ceilalți care au reușit să scape, a fost să intre într-un magazin și au văzut mâncare de bebeluși. Așa și-au adus aminte de bebelușii care au rămas în buncăr, buncărul care pentru câteva zile a stat sub ocupația rușilor", a spus Ana Maria Roman.

După începerea războiului, tânăra actriţă a fugit împreună cu părinții ei care locuiesc lângă Kiev, la aproximativ 10 km de Bucha.

"În data de 3 martie, la noi au ajuns trupele ruse. Era o coloană mare de tehnică, noi nu am avut practic posibilitatea să ne apărăm. Am trăit acolo trei zile, așteptând când, de fapt, o să ne împuște", mărturisește actrița.

Rușii au folosit localnicii pe post de scut. S-au ascuns în spatele lor ca forțele ucrainene să nu poată să intre în localitate şi să tragă.

"Unul dintre voluntarii noștri care a adus mâncare și apă la o școală unde au fost foarte mulți oameni, a fost împușcat chiar sub privirile soției sale. Asta au făcut rușii care au tras în mașină. Pe urmă au tras în adăpost, dar oamenii au rămas vii. Ulterior noi ne-am ascuns în adăpost, iar peste o zi întregul adăpost a fost acaparat, am fost luați prizonieri", își amintește Anastacia.

A urmat evadarea din adăpostul ocupat de ruși.

"Echipa noastră de opt oameni a înțeles că aici nu va fi sigur. Am fugit pe celălalt capăt al satului. Ne-am simțit vinovați pentru că am trăit în acest adăpost 10 zile. Cu noi au fost mame și copii! Atunci când am ajuns în Liov, am intrat în magazin și am văzut hrană pentru bebeluși și am stat în mijlocul magazinului și am plâns", a rememorat ea.

Anastasia trăiește acum în Liov alături de părinți și încearcă să ajute refugiații care se adăpostesc în această zonă.