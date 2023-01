Omul susținut de Donald Trump blochează Congresul SUA | Kevin McCarthy, la a șasea tentativă ratată de a ajunge șeful Camerei Reprezentanților

La capătul a șase tentative, Kevin McCarthy (foto) nu a reușit să-i conving pe toți colegii săi republicani să-l voteze.

El are nevoie de 218 voturi în favoarea sa.

Însă McCartthy este ținut în șah de un grup de circa 20 de republicani care i s-au opus, din nou, miercuri, la vot.

Eșecul este cu atât mai semnificativ cu cât însuși fostul președinte Donald Trump le-a cerut congresmenilor republicani să-l voteze pe McCarthy.

Lauren Boebert, reprezentantă a statului american Colorado, a spus că sprijinul lui Trump pentru McCarthy și apelul către republicani al fostului președinte nu sunt elemente de natură să o determine să-și schimbe votul.

"Cred că lucrurile ar trebui să stea invers. Președintele ar trebui să-i spună lui McCarthy: 'Nu aveți voturile necesare și trebuie să vă retrageți'", a declarat ea.

McCarthy continuă să negocieze cu oponenții săi în încercarea de a mai aduna voturi.

Între timp, Congresul este blocat cel puțin până joi la prânz (joi, ora 19, ora României, n.r.), când au fost amânate lucrările.

Noii membri ai Camerei Reprezentanților nu pot depune jurământul până la alegerea președintelui acestui for.

Fosta șefă a Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, a profitat de scandal pentru a acuza Partidul Republican de "incapacitate frivolă, lipsită de respect și nedemnă de instituția legislativă" în demersul de a-i găsi un succesor.

All who serve in the House share a responsibility to bring dignity to this body.



Sadly, Republicans' cavalier attitude in electing a Speaker is frivolous, disrespectful and unworthy of this institution.



We must open the House and proceed with the People's work.