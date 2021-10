"Tratamentul de acasă" face ravagii în România. Pericol major pentru cei care își administrează singuri oxigenul

Reţelele de socializare au explodat. Sunt sute de români care întreabă oameni simpli, fără vreo pregătire în domeniul medical, cum pot face rost de un concentrator de oxigen şi cum trebuie să-l folosească. În comentarii, unii părerologi dau precizări exacte, în timp ce alţii atrag atenţia că aceste aparate pot face mai mult rău decât bine, dacă sunt utilizate fără aprobarea unui medic.

Pe un grup de facebook, un român le cere internauţilor un sfat aflat la graniţa dintre viaţă şi moarte. "Mama mea este internată şi este pe concentrator de oxigen, cu o saturaţie de 90%. Plămânii sunt afectaţi în proporţie de 70%. Ne imploră să o luăm acasă. Ştiţi dacă există posibilitatea să îi asigurăm acest concentrator acasă?"

Administrarea oxigenului nu se recomandă fără sfatul medicului

"Telefoane sunt foarte multe si ne intreaba exact despre oxigen, daca avem concentratoare. Din farmacie nu se iau nici butelelii de oxigen, nici concenratoare, nici apa distilata pe persoana fizica. Este vba despre un flux de oxigen care se masoara deci nu se recomanda niciodata fara sfatul medicului", susține farmacista Beatrice Speteanu.

Dacă există cerere, există totuşi şi ofertă. Pe site-urile de comerţ online, sunt sute de anunţuri prin care concentratoare de oxigen se vând sau se închiriază.

"Pretul este de 1500 de lei pe săptămână plus o garanţie de 500 de lei pe care v-o returnăm în momentul în care se termină perioada de închiriere" - spune unul din ofertanții de pe net. Culmea, omul oferă și detalii despre administrarea tratamentului, în cazul unei saturații sub 90: "Trebuie ţinut patru ore în activitate cu o oră pauză, prima dată. Şi vedeţi: dacă îi creşte, e ok, dacă îi scade, îl ţineţi toată ziua."

Explicația șmenarului de pe net este însă falsă!

"Oxigenul este un medicament si trebuie prescris si indicat de medic pentru ca trebuie sa aiba un anumit litraj pe minut, care sa permita pastrarea saturatiei peste 92, 95%. Oxigenul trebuie folosit pe perioade lungi, nu intermitent, pana cand se reechilibreaza organismul, explică profesorul pneumolog Florin Mihălțan.

Cea mai mare greseala pe care o pot face pacientii pozitivi la SARS COV 2 in aceasta perioada este sa se trateze pe cont propriu, atrag atentia medicii specialisti. Acestia spun ca in momentul in care saturatia din sange scade sub 95%, pacientii trebuie sa se prezinte la o unitate medicala pentru un examen clinic minimal. Asta inseamna un set de analize si o simpla radiografie.

Consecinţele tratamentului cu oxigen acasă pot fi letale, atrag atenţia medicii pneumologi. Motivul este cât se poate de simplu. Unii pacienţi îşi administrează prea puţin oxigen, ajung prea târziu în secţiile de anestezie şi terapie intensivă, iar şansele de supravieţuire depind de fiecare caz în parte. Ori, dimpotrivă, oxigenul administrat devine toxic în cantităţi prea mari.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal