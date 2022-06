Parlamentarii şi-au luat vacanţă prelungită de la 1 iunie la Rusalii. Câte zile libere au aleşii luna aceasta şi cât ne costă relaxarea lor

Astazi este zi libera pentru angajatii de la stat si implicit si pentru parlmentari, care se leaga de fiecare sarbatoare legala sa isi mai adauge zile libere in program.

Pe langa 1 iunie, care pica intr-o zi de miercuri, alesii si-au trecut in program studiu individual in trei comsii, pentru ziua de joi, in Comisia de Agricultura, Invatamant si Drepturile omului. Iar vineri activitate in circumscriptii, dar de cele mai multe ori situatia a aratat ca deputatii si senatorii nu stiu ce proiecte sunt studiate individual. Asa ca se mai aleg cu alte 2 zile in care nu sunt la Parlament, dar sunt platiti pentru activitatile lor.

Pe langa aceste zile libere, in luna iunie demnitarii mai au liber de Rusaliile catolice si cele ortodoxe, pe 6 si 13 iunie.

Peste 10.000 de euro sunt cheltuiti in fiecare luna cu un deputat sau senator. Iar indemnizatia acestora ajunge lunar intre 11.400 si 12.700 de lei net si chiar poate depasi, in functie de postul ocupat in Parlament.

Cu toate acestea, un deputat sau senator petrece doar 4 ore în plen si comisi, având 12 zile de munca pe luna cu prezenta fizica in Parlament. iar pentru cele patru ore ia intre 950 de lei si 1.050 de lei net.

Astfel ca acestia castiga in 3 zile de munca aproximativ triplu salariului minim net pe o luna, care ajunge acum la 1524 de lei.

Câte zile libere au parlamentarii în luna iunie

1 iunie, 2 și 3 iunie 2 și 3 iunie – studiu individual pe proiecte

6 și 13 iunie – Rusaliile Catolice și Ortodoxe