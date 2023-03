O patinatoare din Germania concurează pentru România și are trei joburi ca să își acopere cheltuielile

O tânără născută în Germania luptă singură pentru România. Statul român nu o ajută cu nimic.

Cu proprii bani câştigaţi din trei locuri de muncă şi cu ajutorul susţinătorilor de pe internet, tânăra concurează pentru ţara noastră la campionatele mondiale.

Patintoarea Julia Sauter a adus deja ţării noastre cea mai buna clasare a unei sportive la un Campionat European.

Urmează acum Campionatele Mondialele de patinaj artistic din Japonia.

Pentru asta şi-a creat un cont de crowdfunding ca să strângă banii necesari competitiei.

"Veneam dintr-un oraş mic. Nimeni nu mi-a oferit sprjinul de care aveam nevoie. Am simţit că este decizia potrivită şi aşa cum puteţi vedea, sunt deja 10 ani şi sunt foarte rcunoscătoare şi fericită că pot concura pentru România.", a declarat patinatoarea.

Julia Sauter s-a născut şi a crescut în Germania. Descoperită de cel mai bun patinator al României, Marius Negrea, în 2010, sportiva a ales să concureze pentru ţara noastră.

"Nu a primit niciun ban de la MTS din cauza unor datorii. Din 2018 Federația de Patinaj e în insolvenţă. Fiecare merge pe banii lui.", a susținut Marius Negrea, antrenorul Juliei.

"Mi-ar plăcea să ajung să reprezint România la Jocurile Olimpice"

Bild a numit-o cea mai bună patinatoare din Germania care reprezintă România şi a terminat competiţia înaintea concurentelor din ţara sa natală.

"Am evoluat foarte bine, iar concurentele din Germania nu au făcut la fel. Acesta este sportul. M-am bucurat pentru ca am terminat în top 14. Nu mă interesează pe ce loc termină sportivele din Germania. Eu mă concentrez pe ceea ce fac şi când evoluez bine, asta contează. Sunt fericită pentru că am reuşit cel mai bun record.", a declarat sportiva.

Acum, Julia vrea să aducă rezultate şi mai bune pentru Româna. S-a calificat la Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic din Japonia, dar până să ajungă acolo este cale lungă.

Asta pentru că nimeni din conducerea sportului românesc nu o sprijină financiar.

"Da, am lucrat toată ziua. Este foarte extenuant din punct de vedere fizic. Sper că cineva mă va ajuta şi sper ca pe viitor toate competiţiile să fie plătite. Sper ca Ministerul Sportului sau COSR să mă ajute mai mult, deşi nu am încă paşaport.", a adăugat Julia.

Obiectivul primordial pentru Julia este participarea la Jocurile Olimpice.

"Mi-ar plăcea să ajung să reprezint România la Jocurile Olimpice pentru că a fost o călătorie minunată şi cred că ar fi cel mai frumos mod de a termina. Mai e mult până atunci.", a conchis Julia Sauter.