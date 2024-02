Mai mulți bani pentru Pilonul II de pensii. În ce condiții poți să îți retragi banii

Angajaţii din România contribuie cu mai mulţi bani la pensia obligatorie administrată privată în 2024, iar contribuţia la pensia de stat scade. În funcţie de salariu, la Pilonul II se adună în plus după această schimbare de la sute, la mii de lei anual.

Angajaţii din România contribuie începând de anul acesta cu 1% mai mult la Pilonul II.

Din cei 25 la sută plătiţi din salariul brut, sub forma CAS-ului, 4,75 la sută sunt direcţionaţi către Pilonul II şi 20,25 la sută către Pilonul I, adică spre pensia de stat.

Cu fosta contribuție, cea de 3,75%, cu o plată lunară de 187 lei pentru un -salariu de 5.000 de lei brut, într-un an se adunau 2.250 de lei. Cu noua contribuție de 4,75% se adună cu 600 de lei in plus, deci se ajunge la suma de 2.850 de lei.

Banii acumulaţi la Pilonul II pot fi retraşi, de regulă, în momentul pensionării. Există însă două excepţii.

”Fie discutăm despre o pensie anticipată, și atunci Pilonul II încetează, fie vorbim despre decesul celui care cotizează la Pilonul II și atunci contribuția aceluia se duce la soțul, soția sau moștenitorii. Ei pot solicita retragerea banilor din Pilonul II”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Contribuţia la Pilonul II ar putea creşte şi mai mult în viitor, spun analiştii.

”Acest sistem de pensii publice, Pilonul I, este falimentar, iar a participa la o întreprindere falimentară reprezintă o pierdere garantată. Tot mai puțini români trăiesc aici, sunt tot mai puțini contributori și vor fi din ce în ce mai mulți pensionari”, a declarat Bogdan Glăvan, profesor universitar de economie.

Suma acumulată la Pilonul II poate fi verificată online, pe platforma administratorului. Românii care nu ştiu cine este administratorul pot apela la pagina online a Autorităţii de Supraveghere Financiară.