Pilot român, detalii despre întâlnirea cu o navă neidentificată: ”Nici rachetele nu decolează cu viteza cu care acea sferă a plecat de pe loc”

În timp ce în cabina piloților era o atmosferă diferită, acesta și-a dat seama că a văzut niște lucruri pe cer pe care nu putea să și le explice. A apărut o sferă de un roșu puternic, incidentul a fost ținut secret ani de zile.

”În stânga s-a aprins o sferă roșie incandescentă, foarte mare. S-a apropiat de noi”, a povestit pilotul pentru Antena 3.

Câteva zeci de minute obiectul straniu a mers în paralel cu ei, apoi a demarat cu o viteză uriașă.

”Eram toți cu ochii la acea sferă care era de două ori mai mare decât pala elicei, care are 10 metri. Nici măcar rachetele care pleacă pe lună nu decolează cu viteza cu care această sferă a plecat de pe loc. Ne-a tăiat calea și s-a oprit brusc în fața noastră. Abia atunci am realizat că reprezintă un pericol. (...) Generalul ne-a zis ”nu ați văzut nimic” și de atunci nu am mai discutat cu nimeni despre asta.”, relatează Marcel Smoleanu.

Întreaga poveste în video:

