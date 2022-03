Cine este Polina Kovaleva, fiica vitregă a lui Serghei Lavrov care se află pe lista persoanelor sancționate de guvernul britanic

Polina Kovaleva este fiica de 26 de ani a Svetlanei Poliakova, femeia cu care ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, are o relaţie din anii 2000.

Aceasta s-a născut în Rusia, dar trăieşte la Londra. A studiat la un internat privat din Bristol, apoi a obţinut un master în economie şi strategie pentru afaceri la Imperial College Business School.

Polina a fost angajată la gigantul Gazprom și la compania minieră Glencore.

Maria Pevchikh, șefa secției de investigații din cadrul Fundației Anticorupție a liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi, a cerut sancționarea lui Kovaleva în urmă cu două săptămâni.

Într-o postare pe Twitter, Pevchikh a scris: „Lavrov a avut o soție „oficială” în ultimii 50 de ani. Nimeni nu a auzit de ea sau i-au văzut împreună în public de multă vreme. Spre deosebire de această doamnă, Svetlana Polyakova este adevărata soție, sunt împreună de la începutul anilor 2000."

Polyakova „a cumpărat un apartament la Moscova în valoare de 6-8 milioane de dolari […] Nu e rău pentru o doamnă șomeră”, spune Maria Pevcikh.

„Svetlana îl însoțește pe Lavrov în fiecare călătorie oficială de afaceri externe. Uneori își ia și mama în vârstă de 78 de ani și pe nepoata ei. Întreaga familie este listată ca membră a misiunii diplomatice. Am aflat că Polyakova a folosit avionul Ministerului Afacerilor Externe de peste 60 de ori.”, a mai scris șefa secției de investigații din cadrul Fundației Anticorupție.

