Poluarea aerului, o nouă ameninţare mondială asupra sănătăţii | Dr. Beatrice Mahler, sfaturi utile pentru a ne proteja

Poluarea aerului a devenit cea mai mare amenințare mondială la adresa sănătății omului, se arată într-un raport în acord cu datele OMS. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog și managerul Institutului "Marius Nasta", a venit cu serie de sfaturi şi recomandări utile pentru a ne proteja sănătatea.

Raportul Institutului Politicii Energetice din Chicago, în acord cu datele de la Organizația Mondială a Sănătății, ne dezvăluie această realitate sumbră care leagă poluarea aerului de cele mai grave afecțiuni, precum bolile pulmonare, cele cardiace, AVC și cancerul. Riscul asupra sănătății produs de poluare a aerului a depășit riscurile asociate fumatului și consumului de alcool.

Pe platforma Air Quality Life Index aflăm, în funcție de zona în care trăim, câți ani am putea câștiga în plus dacă statele ar ține în frâu poluarea, nivelul de particule, acele PM 2,5.

Dacă ne uităm pe hartă observăm că cetățenii din Bangladesh, dacă autoritățile ar ține în frâu poluarea, ar putea să adauge la viață aproape 7 ani în plus.

Ei bine, dacă trăim în București, de exemplu, vedem zona Ilfov, România, aici, dacă poluarea ar fi ținută sub control, speranța de viață a oamenilor ar fi cu 1 an și ceva mai mare. Dacă mergem mai spre nord, în Sibiu, de exemplu, aici nivelul de poluare nu este atât de mare ca în București și speranța de viață ar putea să crească dacă totul ar fi conform și ținut sub control undeva cu opt luni.

Beatrice Mahler, medic primar pneumolog și managerul Institutului Marius Nasta, a venit cu serie de sfaturi şi recomandări utile pentru a ne proteja sănătatea.

"E adevărat, aerul poluat reprezintă un pericol pentru sănătatea noastră. Și acest lucru este așa, în principal pentru că nu putem să punem încă un diagnostic legat de poluare. Nu putem pune diagnosticul unui pacient aflat în spital ca urmare a creșterii nivelului de poluant.

Acest lucru însă îl sesizăm ca urmare a creșterii numărului de internări în perioada sezonului rece, pentru că atunci nivelul de poluanți crește semnificativ PM 2,5 și PM 1 adică particule de materie foarte fine care ajung în căile respiratorii și traversează săculeții de aer, ajungând în vase, în inimă și în creier

Bolile asociate poluării aerului reduc viata cu şase ani

Sunt două mari categorii de poluanți. Pe de o parte sunt poluanții intra-casnici și poluanții din exterior pe care îi inhalăm atunci când ieșim din casă.

Aici avem de asemenea mai multe zone care induc poluare. Odată, sigur, poluarea care rezultă din transport, poluarea care rezultă din zona industrială și poluarea care apare prin arderea incorectă a deșeurilor sau o lipsă de supraveghere a modului în care sunt distruse deșeurile.

Eu aș spune și aș atrage atenția asupra afecțiunilor care apar, pentru că avem un studiu făcut inclusiv la nivelul Municipiului București pe o perioadă de cinci ani care ne aduce în atenție o creștere a numărului de internări la persoanele cu boli respiratorii, boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale și diabet zaharat în lunile de iarnă, atunci când nivelul de poluanți crește. Este o legătură directă, dovedită științific, care, din păcate, nu poate fi în acest moment diagnosticată, dar ne atrage atenția asupra nevoilor măsurilor pe care autoritățile trebuie să le ia pentru a ne proteja.

Boli pulmonare, cancer sau AVC afecţiuni legate de poluarea aerului

Masca de protecţie de exemplu, noi, medicii, o recomandăm atunci când persoanele sunt extrem de bolnave, au afecțiuni respiratorii cronice, trebuie să iasă din casă atunci când există atenționare de aer cu particule de materie în cantitate mare, care poate să inducă o acutizare a căilor respiratorii. În rest, fiecare din noi trebuie să aibă grijă de poluarea din interior.

Și aici fumatul este principalul factor care induce poluarea, de modul în care facem curățenie, iar la exterior măsurile sunt cele luate de autorități, pe care sigur noi trebuie să le respectăm, de la grija față de spațiu verde din jurul nostru, la respectarea transportului sau să încercăm să utilizăm mijloacele de transport în comun și să utilizăm metode care să polueze cât mai puț puțin aerul pe care îl respirăm", a spus dr. Beatrice Mahler la Antena 3 CNN.