Președintele Comisiei Europene, vizită la București: ”Astăzi dăm undă verde PNRR-ului României”

Prima vizită a președintelui Comisiei Europene a fost la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu șeful statului, Klaus Iohannis.

Președintele României, Ursula von der Leyen și premierul Florin Cîțu susțin în aceste momente o conferință de presă comună:

„Planul Național de Redresare și Reziliență al României a primit undă verde de la Comisia Europeană chiar astăzi. Aprobarea sa reprezintă un moment simbolic de o mare importanță pentru viitorul țării noastre. Acest plan este rezultatul unui dialog intens cu Comisia Europeană din ultimele luni, dar și al unui efort colectiv instituțional fără precedent. A fost un proces extrem de laborios, care a presupus o muncă extraordinară sub presiunea timpului. Le mulțumesc tuturor celor care au contribui la elaborarea cu succes a acestui plan. (...) Provocările majore încep de-abia acum. Implementarea deplină și la timp a tuturor măsurilor din acest plan este esențială.”, a declarat Klaus Iohannis.

„Volumul de muncă a fost unul foarte mare, iar mizele pe măsură. (...) PNRR este aprobat, semnat și va fi aplicat, lucru care pentru România va însemna dezvoltare, modernizare. În următorii cinci ani PNRR ne va ajuta să implementăm reformele și investițiile pe care ni le-am asumat și veți vedea că asta înseamnă automat că vom avea o economie puternică, de care vor beneficia toți românii. PNRR-ul României este printre cele cinci cele mai bine finanțate planuri din Uniunea Europeană și era normal ca negocierile să nu fie ușoare.”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Preșdintele Comisiei Europene a avut cuvinte de laudă la adresa personalului medical de la Spitalul Universitar de Urgență București, locul unde se ține conferința de presă:

„Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea foarte călduroasă. Am venit aici la Spitalul Universitar de Urgență București, cel mai mare spital din România, din câte am auzit, și chiar vreau să aplaud, personalul medical, medicii, asistentele, am fost foarte impresionată de ceea ce mi-ați prezentat.Este uimitor să văd nu numai profesionalismul vostru, dar și dedicarea și motivația pe care o arătați.”

Ursula von der Leyen a vorbit și despre aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României:

„Astăzi, Comisia Europeană dă undă verde PNRR-ului României. Vreau să vă felicit și să vă mulțumesc pentru buna cooperare. Planul ne va ajuta să atingem obiectivele Green Deal-ului euroepan pentru a susține energia verde pe viitor, investiții pentru un transport sustenabil verde, nu doar drumuri, ci și locuri de încărcare energetică. Vom avea investiții în energie verde. Tranziția se va face astfel încât să nu rămână nimeni în urmă. Vorim despre protejarea naturii și despre un aer mai curat.”, a spus Ursula von der Leyen.

