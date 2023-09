Dosarul unui procuror din Iaşi, acuzat că a violat o fată de 15 ani, a fost redeschis după cinci ani

Un procuror în funcție din Iași, fost șef de Parchet până acum două luni, este acuzat că a violat o fată de 15 ani. Dosarul este unul mai vechi, dar redeschis de Parchetul General după cinci ani. Iată detaliile.

Dosarul care a fost mușamalizat, a fost redeschis de Parchetul General după o anchetă jurnalistică a colegilor de la dezvaluirea.ro.

Victima este o tânără care ar fi fost abuzată de mai multe ori atunci când avea doar 15 ani. Tatăl fetei îl acuză pe procurorul Daniel Bosinceanu că a vrut să-i cumpere tăcerea cu bani, cu amenințări și chiar încercând să rupă plângerea în sediul parchetului.

"Procurorul Daniel Bosinceanu este cumătrul meu. Este nașul de botez al fiului meu cel mai mic", spune tatăl victimei.

Așa a început totul, povestește tatăl victimei, în anul 2015. Fata era atunci elevă Iași, iar cumătrul era procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni. Într-o zi, procurorul, spune tatăl, i-a cerut permisiunea ca fata să o ajute pe soția sa la curățenie într-un apartament din Iași.

În acel apartament, în realitate, copila ar fi fost abuzată sexual de mai multe ori și apoi și în mașina procurorului. În 2018, familia fetei află și caută să depună plângere la Parchet. Cumătrul era deja prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, iar ei o familie simplă de la țară, cu șapte copii.

"Am rămas eu cu dumnealui și-mi zice: mai cumătre, nu-i frumos, uite, nu vreau să mă aud nimeni. Să nu știe nevastă-mea că eu am o funcție și nu vreau să ajung unde nu trebuie. Cât mă costă, hai să ne înțelegem", a mai spus tatăl fetei.

Tatăl fetei nu a vrut să cadă la pace și a doua zi a mers la Iași cu tot cu copilă, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.

"A început fata să spună tot. La un moment dat a ajuns Bosânceanu uns tot de noroi, pe pantofi, pe pantaloni. A ajuns acolo, m-a chemat afară și mi-a spus nu-i bine ceea ce fac, că el merge la bancă, face un împrumut de 5-600 de milioane, că îmi dă să termin casa", a mai spus tatăl victimei.

Bărbatul își amintește că erau chiar în biroul procurorului, care prelua plângerea.

"Daniel Bosinceanu s-a repezit, i-a smuls toate hârtiile din mână, le-a mototolit", a mai spus acesta.

Relatarea tatălui e confirmată chiar de camerele de supraveghere ale Parchetului.

"Noi am recuperat toată plângerea, așa cum era boțită, şifonată toată. Am mers la dl. Ispir, sus. Am început să-i povestesc tot, tot cu lux de amânunte. Şi mi-a spus: vă rog să ieșiți afară, că dvs. aberați. Şi m-a dat afară din cabinet, ținând-o pe fiica mea acolo", a mai spus tatăl victimei.

Daniel Bosânceanu, cel acuzat de viol, aștepta un deznodământ în holul Parchetului.

"Când a ieșit, fata l-a prins de gât pe Bosinceanu și s-a exprimat aşa: băi, tâmpitule, că m-ai lăsat însărcinată și m-ai dus la o clinică și mi-au făcut întrerupe de sarcină pe numele unei moldovence", a mai povestit bărbatul.

În 2018, la șapte luni de la depunerea plângerii, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași l-au pus sub acuzare pe colegul lor de la Răducăneni. Pe 12 iulie 2018 Daniel Bosânceanu era suspect pentru viol și influențarea declarațiilor.

În mod surprinzător, pe 19 octombrie, în același an, procurorul de caz a clasat dosarul din lipsă de probe. Astăzi, fata de 15 ani de atunci are 21 de ani, a rupt legătura cu familia.

"A fost amenințată! Cum a dispărut Elodia, așa va dispărea și fiica mea. Bosânceanu i-a spus asta în față", a mai povestit bărbatul.

În mod surprinzător la 5 ani de la clasare, Parchetul General a cerut redeschiderea anchetei.

"Dosarul a fost redeschis acum ca urmare a unui articol din dezvăluirea.ro care a arătat modul în care a fost mușamalizat acest caz extrem de grav.

Reporterii Antena 3 CNN au încercat să obțină și punctul de vedere al procurorului incriminat, însă acesta este de negăsit.