Realitatea plafonării preţurilor. Lista produselor care s-au scumpit | Reacţia românilor: "Acum e cu 30% mai scump”

În magazinele din România, adaosul comercial este plafonat la 20% la mai multe alimente de bază. Deși măsura ar trebui să aducă ieftiniri la rafturi, la unele produse au avut un efect contrar.

Cumpărăturile lui Marcel Ciolacu s-au scumpit cu 15% în jumătate de an. Anul trecut, premierul se lăuda pe Facebook că a reușit să cumpere 14 alimente de bază cu doar 93 lei, însă acum aceeași listă de cumpărături ajunge la aproape 107 lei.

Motivul ar fi că aproape toate produsele s-au scumpit, chiar și cele care sunt protejate de măsura Guvernului prin care adaosul comercial este plafonat.

"Am venit la același magazin la care a fost premierul Marcel Ciolacu anul trecut, atunci când a reușit să cumpere cu doar 93.50 de bani, paisprezece produse. Haideți să vedem astăzi, la opt luni distanță, dacă ne mai încadrăm în aceiași. Am cumpărat aceleași produse în aceleași cantități, la fel ca premierul Marcel Ciolacu, însă nota de plată pentru noi a fost cu 14 lei mai mare. Mai exact, toată această plasă de cumpărături am plătit 107,09 lei", se arată într-un experiment Antena 3 CNN, realizat de Georgiana Iuzic.

Singurul produs diferit ca marcă este pâinea. Pe bonul nostru apare o pâine albă, rustică, ce este cu un leu și 0,60 RON mai scumpă decât cea simplă cumpărată de premier. În rest, produsele sunt identice, dar mai scumpe.

Prețul salamului a crescut cu 25%. Mai mult costă acum și cartofii, ceapa, castraveții, dar și merele golden, care aproape s-au dublat la preț.

Întrebați ce mai pot cumpăra acum cu 100 de lei românii au răspuns:

"Un kilogram de brânză şi unul de roşii, atât", spune un cuplu de pensionari.

"Acum e cu 30% mai scump sau redusă cantitatea. Depinde", mai spune un bărbat.

În magazinele din România, adaosul comercial este plafonat la 20% la mai multe alimente de bază. Deși măsura ar trebui să aducă ieftiniri la rafturi, la unele produse au avut un efect contrar.

Antena 3 CNN a monitorizat prețurile dintr-un magazin din țară și se observă cum unele produse, deși sunt plafonate, au prețuri mai mari decât în vară, atunci când a fost implementată măsura.

De exemplu, ardeii capia s-au scumpit cu mai bine de 6 lei, spinările de pui cu aproape un leu, iar iaurtul cu 0,30 de bani. Au fost însă și produse ale căror prețuri au scăzut, cum ar fi laptele, făina sau uleiul.

"Plafonarea prețurilor pentru anumite produse poate să fie o măsură bună, dar doar pe un termen limitat. Din punctul meu de vedere, deja a trecut un termen mult prea lung de la apariția măsuri până la anumite efecte pe care le dorim în economie", spune Radu Ciobanu, profesor de economie.

Măsura plafonării adaos-ului comercial a fost prelungită până la finalul anului.