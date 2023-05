Cine este stră-stră-străbunica din Transilvania a regelui Charles al III-lea. A murit la 29 de ani

Vizita Regelui Charles al III-lea în România va deveni prima vizită din istorie a unui suveran britanic în ţara noastră.

La nici o lună de la încoronare, Majestatea Să, Regele Charles, îşi rupe câteva zile din programul încărcat pentru a ajunge la noi. Pe lângă locurile pitoreşti de care suveranul s-a îndrăgostit, de România îl leagă însă şi relaţii de sânge.

Puţini ştiu că rădăcinile monarhului pornesc, în linie directă, dintr-un mic sat din Mureş, Transilvania.

Sângeorgiu de Pădure este micul sat din Mureş unde s-a născut în 1812 contesa Claudia Rhédey, stră-stră-străbunica Regelui Charles al III-lea.

"Preţuiesc, în mod special, legăturile mele familiale cu România. Prin Regina Maria, desigur, dar și prin contesa Claudia Rhedey, stră-stră-străbunica mea. Au trecut mai bine de 20 de ani de când am aflat şi am realizat că contesa Rhedey a fost bunica străbunicii mele, Regina Mary de Teck, și am fost fascinat să aflu despre viața ei mult prea scurtă", a declarat regele Charles al III-lea.

Strămoaşa familiei regale a Marii Britanii, Claudia Rhedey, s-a căsătorit în 1835 cu Alexandru de Wurttemberg, devenind contesă de Hohenstein. Unul dintre copiii lor, Franz von Teck, s-a căsătorit cu prinţesa Mary Adelaide. Fiica lor, prinţesa Mary de Teck, s-a căsătorit la rândul ei cu George al V-lea care a ajuns regele Angliei.

Fiul lor, Regele George al VI-lea a fost tatăl Reginei Elisabeta a II-a şi bunicul regelui Charles al III-lea.

"În ultima perioada a început să vorbească deschis de faptul că are o stră-străbunică în Transilvania pe care el o pune în legătură cu familia lui Vlad Ţepeș și știm că este vorba de o contesă maghiară. Contesa Claudia de Rhedey (...). Să nu uităm că familia de Rhedey e o familie celebră în istoria Transilvaniei, un palat îi poartă numele şi astăzi la Cluj și se pare că respectiva contesă a trăit în acest palat foarte multă vreme", a declarat istoricul Mihai Manea pentru Antena 3 CNN.

Strămoaşa familiei Regale Britanice, Claudia Rhedey, este înmormântată sub biserica reformată din Sângeorgiu de Pădure.

De când s-a aflat de legătura Monarhului Marii Britanii cu micul oraş din Mureş, castelul de acolo a devenit o atracţie turistică.

Claudia de Rhedey nu e însă singură legătură de sânge pe care regele Charles al III-lea o are cu România.