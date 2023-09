El este românul care uimeşte Austria! Tradițiile din Bucovina, promovate în două restaurante din centrul Vienei

Povestea lui Lucian Ursaciuc, proprietar de restaurante în Viena, care vine des în România pentru a duce marfă în capitala Austriei.

Lucian Ursaciuc este românul care poate spune că trăiește visul vienez.

Trăiește de 17 ani în capitala Austriei și a reușit să își deschidă două restaurante, unul românesc și unul cu specific austriac.

"Am studiat în România, am făcut gastronomie. Toată viața cu soția mea am făcut gastronomie. Aici m-am profilat pe grillmeister.

Apoi, în 2013, a trecut trenul prin viața mea odată. Și l-am prins și am cumpărat primul restaurant aici, lângă.

În 2013-2017 am mers cu primul restaurant austriac, specialitate austriac. În 2017 am deschis al doilea restaurant românesc. Total, cum spunea austriacul, a doua pereche de papuci", a spus Lucian Ursaciuc

Clienții, de peste tot din lume îi calcă acum pragul restaurantelor

"Toată lumea comandă renumitele sarmale, nu ieșim din sarmale. Primul top, papanașii", a mai menționat Lucian.

Deși trăiește de atâția ani în Austria, Lucian Ursaciuc spune că în suflet a rămas român.

"Sunt bucuros că sunt român venit dintr-o familie tradițională, de bază. Credința în Dumnezeu și în familie. Sunt bucuros că sunt venit din România și că trăiesc aici și pot învăța de la ei lucruri care sunt minusuri la noi acasă", a mai spus Lucian.

Românul spune că vine des acasă pentru a își aproviziona cu produse de calitate restaurantul românesc din inima Vienei, deschis la doar câțiva pași de Catedrala Sf Ștefan.

Fiecare drum înseamnă ore întregi pierdute la graniță

Întrebat ce a simțit când a auzit că guvernul Austriei blochează intrarea românei în Spațiul Schengen, românul a spus:

"Este natura lor să profite de națiile mai slabe. Trebuiau să fie vocali de ani de zile, nu poți să impresionezi acum cu ceva. Este o chestie care trebuie să se repare de ani de zile ca să fim luați în serios ca nație, ca politicieni", a încheiat Lucian.

Dosarul intrării României în Schengen a fost finalizat de mai bine de un deceniu. Lupta reală și vocală a politicienilor români pentru atingerea acestui obiectiv a început abia acum un an.