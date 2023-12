O româncă dispărută și o anchetă în patru state. Mama femeii: ”Fata mi s-a plâns că el o va omorî. Și va fi mai șmecher decât Cioacă”

O dispariţie misterioasă şi o anchetă în patru state. În centru, doi români, soţ şi soţie. În urmă cu fix un an, Lucia, o româncă din Maramureş, angajată în cadrul Comisiei Europene, a dispărut fără urmă din Belgia.

La vremea respectivă, soţul a fost arestat, s-au făcut percheziţii şi s-a crezut că el a ucis-o şi a scăpat de cadavru.

La un an de la dispariţia Luciei, poliţia germană a anunţat că are indicii că femeia ar putea fi în zona Trier, la 70 de kilometri de locul dispariţiei.

”Aş vinde să rămân într-o colibă, să rămân fără nimic. Tot aş da! Numai să o mai văd în viaţă!”

În Maramureş, mama Luciei încă o aşteaptă să-i deschidă poarta.

”Lucicuţa! Lucicuţa mea dragă! Măi! Aş vinde să rămân într-o colibă, să rămân fără nimic. Tot aş da! Numai să o mai văd în viaţă!”. Acesta este strigătul mamei Luciei Alexăndroae. De naţionalitate română, Lucia avea cetăţenie luxemburgheză. Lucra la Oficiului de Statistică al Uniunii Europene -Eurostat, în Luxemburg.

Reporter: Ce ştiţi de fiica dumneavoastră? De când nu mai ştiţi ceva de ea?

Lenuța Calauz, mama Luiciei: În data de 8 decembrie, la ora 10:22 de minute, a fost ultima convorbire. M-a sunat ea, că vrea fiica ei, Diana, că îi e dor de bunica din Gârdani, din Maramureş, din România.

8 decembrie 2022. Acum un an. A fost ultima dată când i-a auzit vocea, dar nu a şi văzut-o. Şi-a privit pe telefon, într-un apel video, doar nepoţica, în vârstă atunci de aproape 2 ani şi jumătate.

”A zis că închide că merge s-o culce pe Diana şi după aia se culcă şi ea. Şi doarme jos în bucătărie, pe-o saltea mică de-a fetiţei. Şi eu am zis către ea, că de ce doarme în bucătărie şi pe jos? Ca să se odihnească”, mai povestește mama Luciei.

A doua zi, Lucia nu mai răspundea nimănui din familie. Aşa a fost dată în urmărire şi în Belgia dar şi în România.

Lucia Alexăndroae, o tânără în vârstă de 31 de ani, a fost văzută pentru ultima dată la Village Designer Outlet "McArthur Glenn", situat în Messancy. La o distanţă de aproximativ 10 kilometri de casă.

Lucia Alexandroae locuia în satul Sterpenich, în Belgia, nu departe de granița cu Luxemburg, acolo unde lucra.

”Fata mi s-a plâns, că el aşa a zis, că o va omorî. Şi niciodată pe faţa pământului nimeni şi niciodată nu va afla, că el ar fi mai şmecher decât Cioacă”

Acum, poliţia germană a publicat un anunţ în care specifica faptul că Lucia s-ar putea afla în regiunea Trier. Nu sunt furnizate alte detalii, dacă Lucia este sau nu în viaţă. Trier este situat la graniţa cu Luxemburgul şi la 70 de kilometri distanţă de satul belgian în care Lucia locuia alături de fiică şi de soţ.

Mama Luciei spune că nu departe de acea zonă, în Germania, fiica sa şi ginerele ar avea o casă. Cel pe care mama Luciei îl arată cu degetul.

Reporter: Dumneavoastră ce credeţi că s-a întâmplat cu fata dumneavoastră?

Lenuța Calauz: Nu ştiu. Fata mi s-a plâns, înainte de a veni, cu câteva zile de a veni că el aşa a zis că o va omorî. Şi niciodată pe faţa pământului nimeni şi niciodată nu va afla, că el ar fi mai şmecher ca şi Cioacă.

Ironia face ca soţul Luciei să fie chiar un fost poliţist. Şi, potrivit mamei şi-a început cariera scurtă de ofiţer, chiar acolo unde a lucrat şi Cioacă: la poliţia Braşov.

Reporter: El era poliţist în România?

Lenuța Calauz: Da, la criminalistică.

Reporter: Credeţi că ar fi putut s-o omoare?

Lenuța Calauz: Da.

Reporter: Sunteţi convinsă?

Lenuța Calauz: Da. Pentru că mi-a plâns fata că atâta îi dă cu pumnii în cap, că "Mămico! Nu mai ştiu de capul meu! Atâta îmi dă în cap".

Lucia are acum 32 de ani. Are un metru şi 60 de cm, este slabă, şatenă şi are ochii verzi. Mama Luciei şi fetiţa ei vă roagă, dacă o vedeţi sau dacă aveţi vreo informaţie despre locul în care s-ar putea afla, să sunaţi la 112.