Zeci de români, blocați în continuare pe aeroportul din Dubai | "Nu am primit nici măcar o apă"

Zeci de români sunt în continuare blocați în Dubai din cauza inundațiilor istorice care au lovit Emiratele Arabe Unite. Mulți români se plâng de faptul că de două zile de când stau în aeroport nu au primit nici măcar o sticlă de apă.

Printre românii blocați în Dubai se află și 20 de copii din Sibiu care fac parte dintr-un ansamblu folcloric și cei doi profesori ai lor.

"Noi aveam programat zborul seara spre România, dar norocul a fost ca atunci când am ajuns în aeroport am rămas în recepție. Era Veneția în Dubai. Părinții copiilor au fost foarte îngrijorați dar am încercat pe cât posibil să îi liniștesc. Am dus copiii la hotel pentru a se odihni", a declarat Florin Dragotă, profesor.

Copiii ar trebui să ajungă mâine în țară cu aeronava în care va fi și premierul Marcel Ciolacu. Totuși, în Dubai rămân sute de oameni blocați care se plâng că nu au primit nici măcar o sticlă de apă.

"A fost foarte dificil de ajuns. Colegii noștri de la Consulat au încercat să ajungă la aeroport dar nu au putut. Efectiv apa a fost de aproape doi metri", precizează Luminița Odobescu, ministrul de Externe.

Emiratele Arabe Unite încearcă acum să își revină după inundațiile istorice. În multe zone, în 24 de ore a plouat cât în doi ani. Precipitațiile sunt neobișnuite în această perioadă, iar orașele nu au infrastructura necesară pentru a putea face față cantităților mari de apă.