Românii, loviţi de un val de facturi la energie | Cum putem să eşalonăm plata

Românii primesc facturi pe bandă rulantă de la furnizorii de energie după un an în care nu au putut plăti nimic, pentru că toate companiile au avut probleme în implementarea modificărilor legislative dese. Ce pot face acum consumatorii care s-au trezit cu sume mari de plată.

Sunt cazuri în care în ultima lună au fost emise și 10-15 facturi, unele vechi și din luna mai a anului trecut. Mulți dintre români au primit facturile la energie de la unul dintre cei mai importanți furnizori pe ultimele luni abia acum. Documentele au venit unul după altul, la un interval foarte scurt. Unul dintre clienții care ne-au scris pe adresa ș[email protected] a primit facturile pentru consumul din februarie, martie și aprilie. La sfârșitul lunii mai, în aceeași situație sunt mulți alți clienți.

"În urma modificărilor legislative succesive, a trebuit din nou să modificăm sistemul de facturare, ceea ce a condus la întârzierea în emiterea facturilor de gaze naturale. Am intrat într-un flux normal de facturare", spune Ioana Krekan, manager activare şi facturare.

Probleme sunt însă și la furnizorul de energie de stat. Unii clienți primesc abia acum facturile pentru consumul lunii decembrie.

"Eu am mai multe locuri decât consum și pentru două din ele am primit la fel. Tocmai ce am primit factura pe decembrie. La un al treilea loc de consum, însă am schimbat furnizorul undeva la finalul lunii noiembrie din ce-mi amintesc, adică în mod normal ar fi trebuit să primesc și pentru locul respectiv de consum factură pe decembrie, însă acolo n-am primit și am văzut că sunt și alții în situația asta și în acest caz", a spus Vladimir.

Furnizorul motivează aceste întârzieri prin necesitatea adaptării softului la schimbările legislative din luna decembrie.

Cum puteţi să eșalonați plata la facturile de energie electrică

Pentru clienții aflați în aceste situații, există posibilitatea de a evita plata întregului sold dintr-o dată.

Concret, dacă primiți un set de mai multe facturi întârziate, puteți plăti soldul în mai multe tranșe, adică eșalonat, iar primul pas este să faceți cerere la furnizorul dvs. După aceea veți putea plăti soldul eșalonat. Vorbim despre o obligație legală a furnizorului. De exemplu, dacă factura întârzie trei luni, veți putea plăti soldul în trei tranșe.

În ceea ce privește numărul de facturi pe care le vom primi în lunile următoare, situația este incertă.

"Sincer, mă aștept ca în continuare să existe astfel de episoade, pentru că sunt convins că pe măsură ce noi factori vor fi emise, se vor identifica noi erori" a spus la Antena 3 CNN, Dumitru Chisăliţă, expert în energie

Valul de modificări de pe piața energiei a început la finalul anului 2021. Doar anul trecut, numărul reclamațiilor legate de emiterea și facturarea propriu-zisă a crescut cu peste 60%.