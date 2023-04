România rămâne în urmă. Câte maşini electrice sunt în ţara noastră

România se numără printre codaşele Uniunii Europene la numărul de staţii pentru maşinile electrice.

Sursa foto: Pixabay

Ungaria are de două ori mai multe, iar Olanda conduce topul. În România sunt acum puţin peste 1.600 de staţii, în timp ce Olanda are peste 100.000. Dar poate nu comparaţia cu Olanda este cea mai relevantă, ci cea cu state vecine cu România. De exemplu, Ungaria are o reţea de peste 3.600 de staţii pentru maşinile electrice, în ciuda suprafaţei mai mici.

Ţara noastră este, astfel, destul de departe de ţinta de 15.000 de staţii asumată prin PNRR până în 2026.

De asemenea, numărul scăzut reflectă şi faptul că piaţa de maşini electrice este totuşi mică raportată la motorizările clasice.

În România, pe străzi, astăzi circulă circa 40.000 de autoturisme electrice şi hibride plug-in, ceea ce înseamnă aproximativ 0,5% din totalul parcului auto, care cuprinde 8 milioane de maşini, atât electrice, cât şi cu motoare cu ardere internă.

O veste bună este că anul trecut dezvoltarea pe zona de staţii electrice a fost accelerată.